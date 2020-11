Počinje juniorsko EP za boksere: Srbija sa 16 predstavnika

SOFIJA – Evropsko prvenstvo za juniore počinje u Sofiji, a Srbiju će predstavljati šest devojaka i 10 juniora predvođeni selektorom Draganom Vasiljevićem Durungom.

Za ulazak u četvrtfinala: (do 52 kg) Matija Petrovski boksuje protiv Čeha Jozefa Slepčika, (do 57 kg), Indir Vračić protiv Moldavca Dmitrija Ciobana, (do 60 kg) Radomir Jovanović protiv Rusa Borisa Eroškina, (do 63 kg), Uroš Čingelić snage će odmeriti sa Čehom Danielom Daničekom, (do 70 kg) Rastko Simić protiv Rusa Jaroslava Shikova, (do 80 kg), a Mašan Nikčević bori se protiv Džamala Kuliev (Ukrajina.

Za plasman u polufinale i sigurnu medalju (do 75 kg) Stefan Krasnić bori se protiv Francuza Cesara Jožerlina, (do 54 kg) Darko Đukanović je slobodan u prvom kolu i u borbi za obezbeđenu bronzu boriće se protiv pobednika meča Bulders (Letonija) – Grigorianas (Lizvanija, a u kategoriji do 50 kg Vukašin Tepšić za obezbeđenu bronzu bori se protiv Bugarina Manola Stojanova.

Kod dama (do 75 kg) Željana Amidžić već žrebom ima obezbeđenu bronzu i 1. decembra boksuje za ulazak u finale protiv Oleksandre Džihun (UKR), dok će se za obezbeđene medalje (ulazak u polufinala) boriti: (do 66 kg) Željana Subotić protiv Poljakinje Kinge Revinske, (do 63 kg) Sara Škapik protiv Poljakinje Julijane Rutkovske, (do 54 kg) Dragana Jovanović protiv Rumunke Margarete Hidigan, (do 52 kg) Sara Ćirković protiv Litvanke Aurejom Adomiatute i (do 50 kg) Anđela Ilić boksuje protiv predstavnice Španije Iratkse Vals del Vale.

(Tanjug)

