Počinje prodaja ulaznica za EP odbojkašica

BEOGRAD – Prodaja ulaznica za Evropsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica, koje će se održati od 18. avgusta do 4. septembra u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji, počela je danas, saopštio je Odbojkaški savez Srbije (OS S).

Utakmice će se igrati u „Štark areni“ u Beogradu od 19. avgusta do 4. septembra, a ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak Evrope odigraće prvi meč u A grupi u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine, 19. avgusta od 17 sati.

Srbija će drugi meč odigrati 21. avgusta od 21 cas protiv Francuske, a treći 22. avgusta protiv Belgije od (20).

Azerbejdžan će biti rival Srbiji u četvrtom kolu 24. avgusta od 20 sati, a u poslednjem meču u A grupi Srbija će igrati protiv Rusije, 25. avgusta (20).

Kako je saopšteno, ulaznice se mogu kupiti „online“ preko sajta https://www.tickets.rs/, kao i na biletarnicama Eventim-a.

U B grupi u Plovdivu igraće Bugarska, Poljska, Nemačka, Španija, Češka i Grčka, u C grupi u Zadru nastupiće Hrvatska, Italija, Belorusija, Slovačka, Mađarska i Švajcarska, a u D grupi u Kluž Napoki takmičiće se Rumunija, Turska, Holandija, Ukrajina, Finska i Švedska.

Prvenstvo će početi 18. avgusta utakmicama u B i D grupi, dok će se prvi mečevi u A i C grupi odigrati 19. avgusta.

Takmičenje po grupama će se odigrati od 18. do 25. avgusta u B i D grupi, odnosno od 19. do 26. avgusta u A i C grupi.

(Tanjug)

