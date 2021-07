Pojavio se novi dokaz da je Novak uspešniji od Federera i Nadala

U svetu tenisa ne prestaje se sa debatom ko je najveći igrač u istoriji tog sporta, ali pojavio se još jedan dokaz koji nedvosmisleno ukazuje da je Novak Đoković ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Naime, nakon što je prvi teniser sveta i Srbije Novak Đoković osvojio Vimbldon, stigavši do 20. Grend slem trofeja, koliko imaju i njegovi najveći rivali – Rafael Nadal i Rodžer Federer, još više je počelo da se priča da li je Nole najveći..

Činjenica je da ima najbolji odnos pobeda i poraza u trouglu sa Špancem i Švajcarcem, kao i da gledajući Masters titule i Grend slemove, ima identičan broj kao Nadal, dok Federer kaska sa prvim pomenutim, sada je isplivao na površinu jedan bitan segment koji kaže da je Srbin najuspešniji.

Novak Đoković je jedini od pomenute „velike trojke“ čiji procenat pobeda na svim podlogama iznosi preko 80 odsto. Time ne mogu da se pohvale ni Rafa Nadal ni Rodžer Federer.

Takođe, Srbin je jedini koji je najmanje devet puta stigao do polufinala svakog od četiri Grend slem turnira – Australijan open (9), Rolan Garos (10), Vimbldon (10), US Open (11).

Novak Đoković na betonu ima procenat uspešnosti 84,3 odsto, pobedio je 613 puta, dok je poražen u 114 navrata. Federer ga prati sa 83,5 odsto, dok je Nadal na „mršavih“ 77, 9 odsto.

