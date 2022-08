Pol Pogba optužio brata za iznudu i ucenu

TORINO – Fudbaler Juventusa, francuski reprezentativac Pol Pogba, prijavio je francuskoj i italijanskoj policiji da je bio žrtva pokušaja iznude od 13 miliona dolara, u koju je navodno umešan njegov stariji brat Matija, prenose italijanski i francuski mediji.

Pogba je u nedelju osudio „pretnje i pokušaj iznude“, u izjavi koju su potpisali igračevi advokati i njegov agent. On je reagovao pošto je u subotu na društvenim mrežama emitovan snimak na kojem njegov stariji brat Matijas Pogba (32) obećava „velika otkrića“ o Polu Pogbi.

Saopštenje su potpisali majka Matijasa i Pola, Jeo Moriba, koja je ujedno i advokat igrača Juventusa, kao i agent Rafaela Pimenta.

„Frans info“ navodi danas da je Pogba prijavio policiji da su ga nedavno u Parizu zarobili prijatelji iz detinjstva i da su od njega tražili 13 miliona dolara. On je istražiteljima rekao da su pre ovog incidenta isti ljudi pokušavali da ga zastraše, čak i u Juventusovom trening centru, kada je među osumnjicenima Pol prepoznao i svog brata Matiju.

Francuski mediji podsećaju da je Pogba krajem marta posetio porodicu u gradiću Lanji sur Marnu, a dvojica naoružanih momaka su od fudbalera tražila veliku sumu novca, jer su ga navodno diskretno štitili u poslednjih 13 godina.

Fudbaler Juventusa je rekao policiji da je bio u kontaktu sa prijateljima iz detinjstva i da nikada nije odbijao da im ponudi finansijsku pomoć. Priznao je da je iz kuće izbacio jednog prijatelja pošto je saznao da je sa njegove kartice ukrao 200.000 dolara.

Vezni fudbaler Juventusa je rekao nadležnima da su ucenjivači pokušali da izvrše dodatni pritisak na njega širenjem lažnih poruka, uključujući i to da je od vrača iz kruga svoje porodice zatražio da baci čini na fudbalera PSŽ-a Kilijana Mbapea.

Noćas se na društvenim mrežama još jednom oglasio Matija Pogba.

„Moj mlađi brat konačno počinje da pokazuje pravo lice. Pošto je on taj koji je počeo da priča, da laže policiju i izneo informacije na svetlost dana, ne možete mene da krivite. Pol, želeo si da me ućutkaš i pošalješ u zatvor. Sada je istina, moja verzija priče zaista se dogodila i za razliku od vas, imam dovoljno dokaza da potvrdim svoje reči i tvoje laži. Ne radi se o novcu, umalo sam umro zbog tebe, ostavio si me u rupi i sada želiš da izigravaš nevinašce“, napisao je Matija Pogba na društvenim mrežama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.