Policija morala da upadne na teren: Bobi i Teo usred haosa (video)

Tokom sinoć odigranog meča između Los Anđeles Klipersa i Oklahoma Siti Tandersa, došlo je do takvog usijanja da čak i policija morala interveniše na parketu posle sukoba između dva stara rivala, Rasela Vestbruka i Patrika Beverlija.

Russ and Pat Bev still going at it 👀 Both get techs. pic.twitter.com/OWmYvUg1Ar — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2018

Njihov „problem“ traje od 2013. godine. Beverli se tada, kao član Hjustona, bacio za loptu ne mareći mnogo za Vestbrukovo koleno u plej-ofu. Pokidao mu je meniskus tom prilikom.

Sinoć je nervoza dostigla vrhunac kada se Patrik Beverli ponovo bacio „u noge“ Raselu Vestbruku, sada kao član Klipersa. Svestan ne baš fer načina igre Beverlija, Vestbruk je smatrao da ga je Patrik (ponovo) namerno udario s namerom da ga povredi.

Russell Westbrook appears to be exchanging words with the #Clippers bench after Patrick Beverley fouled him by diving towards the fall and connecting with the back of Westbrook's leg. #Thunder — Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 31, 2018

Vestbruk se najpre udaljio od mesta faula, ali kako je zatražen tajmaut, prišao je klupi Klipersa. Počele su verbalne čarke između njega i Beverlija, pošli su jedan ka drugom pa su se umešali i saigrači, stale između i sudije, a dok se sve nije primirilo, i policija je ušla na parket, da situacija ne bi prerasla u tuču.

Police have been brought onto the court to keep Westbrook and Beverley away from each other pic.twitter.com/FAlF1fm8gD — Jovan Buha (@jovanbuha) October 31, 2018

Ovo nije kraj rivalstvu Oklahome i Los Anđelesa – naredni meč će igrati na istom mestu 15. decembra, a onda sledi i četvrti duel, na parketu Klipersa, osmog marta, u završnici ligaškog dela borbi za plej-of. Sudeći po ovom duelu – tek će da pršti.