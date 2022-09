Poljska iznenadila Sloveniju, u polufinalu sa Francuskom

Košarkaška reprezentacija Poljske plasirala se večeras u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu u Berlinu pobedila aktuelne evropske prvake, selekciju Slovenije sa 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24).

Poljake je do velike pobede i plasmana u polufinale Evropskog prvenstva posle 50 godina vodio Mateuš Ponitka sa 26 poena, 16 skokova i deset asistencija. Po 16 poena su dodali Ej Dži Sloter i Mihal Sokolovski, dok je Jaroslav Ziskovski ubacio 14 poena.

U redovima Slovenije najbolji je bio Vlatko Čančar sa 21 poenom, 17 je postigao Goran Dragić, Luka Dončić je utakmicu završio sa 14 poena i 11 skokova, dok je Jaka Blažič ubacio 13 poena.

Poljska će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je ranije danas posle produžetka eliminisala Italiju.

Posle prve četvrtine u kojoj su se ekipe smenjivale u vodjstvu, usledila je sjajna druga četvrtina Poljske, četvrtina u kojoj se igra Slovenije potpuno raspala.

Poljaci su maksimalno iskoristili to što je Slovenija u prvih šest minuta druge deonice postigla samo tri poena i predvodjena Ponitkom i Sokolovskim stigla do maksimalnih plus 23 (54:31).

Košarkaši Poljske su na veliki odmor otišli sa 19 poena prednosti (58:39), ali su u trećoj deonici potpuno stali.

Redjali su promašaje za tri poena, dok je Slovenija na drugoj strani, uz mnogo bolju i agresivniju igru, polako smanjivala vodjstvo rivala i na kraju prišla na samo minus jedan posle trojki Čančara i Blažiča (61:60).

Slovenci su pred poslednju četvrtinu imali poen zaostatka (64:63), ali su već na startu poslednje stigli do pet poena prednosti i kada je delovalo da će prelomiti meč usledio je veliki povratak Poljske.

Glavnu reč preuzeli su Sloter i Ponitka, a kapiten Poljske je stavio tačku na ovaj meč minut pre kraja. Prvo je pogodio trojku, a potom je iznudio faul Dragića i pogodio oba slobodna bacanja (89:80). Slovenija je, posle niza grešaka Poljaka, uspela da brzim poenima pridje na 89:87, ali nije mogla do preokreta.

U drugom polufinalu sastaće se Nemačka i Španija.

Polufinalne utakmice na programu su u petak.

(Beta)

