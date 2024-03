Poljski golman Ščensni: Da nismo prošli na EP, povukao bih se iz reprezentacije

Golman Poljske Vojčeh Ščensni izjavio je danas da bi se povukao iz reprezentacije da se njegova ekipa nije plasirala na Evropsko fudbalsko prvenstvo, pobedom protiv Velsa posle jedanaesteraca u finalu baraža.

Na pitanje novinara beIN Sportsa da li bi to bila njegova poslednja utakmica u dresu reprezentacije da je izgubio, Poljak je odgovorio: „Bila bi, da“.

U utorak uveče u finalnoj utakmici baraža za Evropsko prvenstvo između Poljske i Velsa u Kardifu, posle 120 minuta igre nije bilo pogodaka, pa je pobednik odlučen nakon penala. Ščensni je obezbedio plasman ekipi na Evropsko prvenstvo nakon što je u petoj seriji odbranio penal Denu Džejmsu.

„Nema psihologije, analizirao sam izvođače jedanaesteraca, što nije napravilo nikakvu razliku, jer su svi počeli da šutiraju po sredini, a niko od njih nije pre tako šutirao“, rekao je golman Juventusa, preneli su italijanski mediji.

Poljska je pobedila Vels 5:4 nakon izvođenja jedanaesteraca.

„Kada dođe do odlučujućeg penala pritisak je na izvođaču, a ne na golmanu. Na igraču je ogroman pritisak tokom izvođenja odlučujućeg penala, mislim da je ovoga puta to bilo na Džejmsu“, izjavio je Ščensni.

Golmanu Poljske će ovo biti četvrto uzastopno Evropsko prvenstvo na kom učestvuje, a do sada je nastupio 81 put u dresu reprezentacije.

„Žao mi ga je, ali sam bio prilično siguran da ću odbraniti. To je bitan penal, ne želiš da ga promašiš, samo želiš da pogodiš metu, pa je on prešao na najlakšu opciju i ja sam samo pogodio stranu u koju će šutirati“, rekao je on.

Evropsko prvenstvo održaće se od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a Poljska je u Grupi D sa Holandijom, Austrijom i Francuskom.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.