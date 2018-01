Poraz Zvezde od Himkija

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Himkija sa 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27) u 18. kolu Evrolige.

Crveno-beli su upisali 11. poraz u Evroligi, dok je Himki zabeležio deseti trijumf.

Najefikasniji u redovima domaće ekipe bio Tejlor Ročesti sa 27 poena, Nemanja Dangubić je ubacio 20, a Džejms Feldin 13 poena.

Himki je do pobede vodio Aleksej Šved sa 29 poena. Stefan Marković je meč završio sa sedam poena.

Zvezda u narednom kolu gostuje Makabiju, dok Himki dočekuje Olimpijakos.

Himki je utakmicu počeo poenima Šveda, ali je Crvena zvezda odmah uzvratila trojkom Dangubića koji je nagovestio svoje šutersko veče. U uvodnim minutima igralo se koš za koš, da bi Zvezda sredinom deonice uspostavila kontrolu čvršćeom igrom u odbrani, a Dangubić je na drugoj strani s tri vezane trojke odveo crveno-bele do devet poena prednosti.

Himki je do isteka prvih 10 minuta uspeo da dodje do zaostatka od sedam poena, a potom i do izjednačenja serijom 7:0 tokom tri i po minuta igre u drugoj četvrtini.

Borba se rasplamsala u drugoj četvrtini pred više od 5.900 gledala u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Crveno-bele je nosio šut za tri poena, pa su posle 20 minuta igre imali prednosti od 37:31, a najzaslužniji za to su bili Dangubić i Ročesti.

Himki je u drugom delu meča bio znatno bolji rival, serijom 8:0 na početku treće deonice stigao je do preokreta. Zvezda je uspela da uzvrati i povede sa 48:43, čak je i u poslednju deonicu ušla s plusom od dva poena – 54:52.

Najbolji igrač ruske ekipe Aleksej Šved je u poslednjoj četvrtini povukao svoju ekipu ka pobedi s nekoliko vezanih trojki i poentiranja ispod koša za konačnih 79:70.

