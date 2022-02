Poređani kao na izložbi: Automobili Kristijana Ronalda vredni 20 miliona evra (foto)

Za jedan sat zaradi 84.000 evra, za samo nedelju dana bogatiji je za više od pola miliona evra, a koliko onda zarađuje mesečno? Pa, na računu se pojavi oko 2,5 miliona evra. To je računica plate Kristijana Ronalda (35) koji je godišnje od ugovora u Juventusu dobijao oko 30 miliona evra. Ali to je samo što se tiče fudbala, na to treba dodati i milionske prihode od sponzora, reklama…A ugledni Forbes procenjuje da je Portugalac u celoj karijeri zaradio preko 500 miliona dolara.

And in the garage, he has a whole host of motors – all part of his stunning £17million fleet. pic.twitter.com/kTvdUn6AeW

Fans got a sneak peek at Cristiano Ronaldo's incredible garage as Georgina Rodriguez gave a tour of the couple's mansion.

Poseduje nekoliko nekretnina širom Evrope, jahte, lanac hotela, ali ono u čemu prednjači su automobili. Ronaldo je veliki ljubitelj brzine i luksuznih mašina pa je zato sebi obezbedio pravu flotu koju drži u nekoliko garaža! Da, neki kažu da je igrač Mančester Junajteda vlasnik čak 20 automobila, neki se nalaze u Mančesteru, Lisabonu, Torinu, dok neke čuva u Madridu gde je živeo devet godina. A pogled na bogatstvo unutar madridske garaže omogućila je njegova Georgina.

Pre nekoliko dana na Netflixu je izašao film ‘Ja sam Georgina’. Kristijanova izabranica pričala je o svom životu, svom dragom, svakodnevici, a kamerama je dopustila da uđu u garažu vrednu 20 miliona evra! Da, tolika je ukupna vrednost Ronaldovih automobila koje čuva u španskoj prestonici. I ne zaboravimo. To je tek jedna garaža, ima ih još tri.

Ronaldovi zaposleni uredno su parkirali automobile kako bi sve bilo oku atraktivnije, a nije se štedelo ni na podu koji reflektuje odraz za još impresivniji doživljaj. Naravno, i rasveta je posebna.

Ronaldo poses next to his Bugatti, Chiron, one of the fastest cars in the World.

