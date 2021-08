Poremećaji u evropskom fudbalu – Mesi prelazi u ovaj klub?

Lionel Mesi, po mnogima najbolji fudbaler svih vremena, karijeru će navodno nastaviti u Pari Sen Žermenu prenose najugledniji fudbalski novinari Evrope.

Argentinac je u četvrtak ostao u šoku jer Barselona, zbog finansijskih pravila LA Lige, nije mogla da finalizuje ugovor, te je i zvanično napustio katalonski klub.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi

Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs

