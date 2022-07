Pralica: Novak je sačinjen od najboljeg mogućeg materijala

BEOGRAD – Branislav Pralica, trener u Akademiji Novaka Đokovića na Dorćolu, izjavio je večeras da će najbolji srpski teniser nastaviti da piše istoriju, preneo je RTS.

Đoković je u nedelju u Londonu osvojio po sedmi put u karijeri Vimbldon, pošto je u finalu pobedio Australijanca Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Tim povodom večeras je ispred Starog dvora u Beogradu organizovan svečani doček za Novaka Đokovića.

Pralica je priznao da Đokovića poznaje skoro čitav život, a kao deca su trenirali zajedno.

„Ne mogu da se pohvalim da sam dobijao Novaka u juniorskim danima. Na treninzima je bilo čupavo, ali je Đoković odskakao od svih nas, to se odmah videlo. Šampion mora da se rodi“, istakao je Pralica za RTS.

Srpski teniser je trijumfom u Londonu stigao do 21. grend slem trofeja.

„Pored svog rada, posvećenosti njega samog i cele porodice, materijal mora da bude dobar. On je sačinjen od najboljeg mogućeg materijala, što sada vidimo. On ima veliki broj osvojenih titula, nastavlja da piše istoriju i što je najvažnije, to se još nije završilo“, rekao je Pralica.

(Tanjug)

