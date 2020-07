Pre mesec dana kritikovala Đokovića, a sad je isterali s turnira zbog kršenja korona protokola

Amerikanka Danijel Kolins izbačena je s turnira World Team Tennis u Zapadnoj Virdžiniji zbog kršenja protokola covida-19, navodi se u saopštenju organizatora.

