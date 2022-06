Predsednik Bajerna: Levandovski ostaje, ima ugovor do 2023.

MINHEN – Predsednik Bajerna Herbert Hainer izjavio je da je uveren da će poljski fudbaler Robert Levandovski i naredne sezone igrati za aktuelnog šampiona Bundeslige, prenose nemački mediji.

Levandovski je pre nekoliko dana na okupljanju poljske reprezentacije rekao da je njegova era u Bajernu završena.

„Levandovski ima ugovor sa nama do juna 2023. godine. A ugovor je ugovor! Kuda bi stigli kada bi fudbaleri svojom voljom mogli da raskidaju ugovore? To nije ispravno, ne može tako. Robert me iznenadio, jer je izašao u javnost sa tim. Na njegovom mestu ne bih to radio“, rekao je Hainer, prenosi „Bild“.

Predsednik Bajerna ponavlja da će Levandovski i naredne sezone igrati za nemački klub.

„U odličnoj smo finansijskoj situaciji. Želimo da imamo u klubu najbolje igrače na svetu, a Robert je jedan od njih. Čvrsto sam uveren da će on igrati za nas naredne godine. Ne plašim se da neće dati sve od sebe na terenu, jer je on profesionalac“, zaključio je Hainer.

Levandovski želi da karijeru nastavi u Barseloni, ali katalonski klub zbog finansijskih problema ne bi mogao da ponudi poljskom napadaču više od devet miliona evra po sezoni.

Nemački mediji tvrde da je Barselona poslala ponudu od 32 miliona evra za poljskog napadača, ali čelnici Bajerna traže najmanje 40 miliona evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.