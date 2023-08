Predsednik FS Španije ne želi da podnese ostavku

Predsednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales rekao je danas da neće podneti ostavku, nakon oštrih kritika koje je dobio pošto je poljubio u usta reprezentativku Dženi Ermoso na pobedničkom postolju posle osvajanja Svetskog prvenstva.

Rubijales je na hitnoj sednici Fudbalskog saveza Španije četiri puta rekao: „Neću podneti ostavku“.

Španija je u nedelju 20. avgusta u finalu Svetskog prvenstva u Australiji i na Novom Zelandu pobedila Englesku sa 1:0 i prvi put u istoriji osvojila titulu svetskog šampiona u ženskoj konkurenciji.

Uz brojne fudbalske zvaničnike i članove španske kraljevske porodice Rubijales je pozdravio fudbalerke na pobedničkom postolju. On je u prisustvu 16-godišnje princeze Sofije, uhvatio za lice i poljubio u usta reprezentativku Španije Dženi Ermoso. Posle toga zagrlio je još neke fudbalerke, ali i kraljicu Letisiju.

Rubijales se dan kasnije izvinio i rekao da je pogrešio. On je rekao da je to bio poljubac „dva prijatelja koji nešto slave“, a da su oni koji to vide drugačije „idioti i glupi ljudi“.

Spekulisalo se da će danas podneti ostavku, ali on to nije učinio. Rekao je da je „društveno ubijen“ i da je žrtva „lova na veštice lažnih feminista“.

Rubijales je rekao da je poljubac bio „uzajaman i uz saglasnost“ Ermoso i da je pokušao da je uteši zbog poraza, ali i jer je promašila jedanaesterac u finalu.

On je zapretio tužbama i rekao da je spreman i da ga ocrne, ali da će se do kraja boriti i braniti svoje ideale.

Takođe, 46-godišnji predsednik Saveza je kritikovan i zbog nedoličnog ponašanja u svečanoj loži po završetku utakmice. On je u prisustvu kraljice Španije i predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina.skakao pokazujući kažiprstima ka terenu, a zatim se na kratko desnom rukom uhvatio za međunožje.“Izvinjavam se bezrezrevno, ali ne zaslužujem da me ovako love. Izvinjavam se za sve što se desilo u loži, kada sam u trenutku euforije zgrabio onaj deo tela koji ste videli. Naravno da moram da se izvinim kraljici i svima koji su se osetili uvređenim. Sedeo sam u brojnim ložama i nikada se tako nisam ponašao“, rekao je Rubijales, koji je u više navrata dobio aplauz na sednici Skupštine Saveza.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pokrenula je u četvrtak istražni postupak protiv Rubijalesa i odlučiće da li je on prekršio „osnovna pravila pristojnog ponašanja“ i da li „njegovo ponašanje narušava ugled fudbala ili Fife“.

Ermoso je posle utakmice rekla da joj se nije svideo njegov gest, a španski sindikat fudbalera je u sredu pozvao da Rubijalesovo „ponašanje ne prođe nekažnjeno“.

