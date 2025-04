Predsednik KK Partizan Mijailović: Učestvovaćemo u Super ligi Srbije

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović izjavio je danas da će crno-beli igrati u plej-ofu Super lige Srbije, u kom nisu nastupali 2022. i 2023. godine.

„Mi ćemo učestvovati u Super ligi Srbije. U ovom trenutku imamo prednost domaćeg terena, po pravilniku Košarkaške lige Srbije, u odnosu na Crvenu zvezdu i to je ono što treba da raduje naše navijače. I mi tu rešavamo neke naše odnose i neke naše probleme. Znamo šta se dešavalo u prethodnom periodu, a mir koji se dešava poslednjih šest meseci između Partizana i Crvene zvezde je dokaz do koga je bilo“, naveo je Mijailović za Sportal.

Crno-beli su prošle godine igrali u plej-ofu Super lige Srbije, u kom su u finalu izgubili od Crvene zvezde. Partizan i Crvena zvezda će i ove godine, kao i prošle, plej-of Super lige Srbije početi od polufinala.

Mijailović je rekao da je pred početak sezone postavljen cilj da se uđe u četvrtfinale Evrolige i osvoji titula šampiona regionalne ABA lige.

„Cilj ove godine je bio top osam Evrolige i da osvojimo ABA ligu. To su bila dva sportska cilja. Ovaj prvi nismo ostvarili, opet je nedostajalo dve, tri utakmice, dve, tri pobede, ali prosto nismo ostvarili taj cilj. O tome ćemo razgovarati kad se završi sezona, nećemo razgovarati sada u ovoj fazi takmičenja. Čeka nas mesec, mesec i po dana igre i borbe u ABA ligi, da pokušamo da osvojimo taj regionalni trofej, koji bi nama dosta značio u klubu“, kazao je Mijailović, koji je naveo da nedavna pobeda nad Crvenom zvezdom vraća timu energiju i želju osvoji titulu ABA lige.

Predsednik Partizana izjavio je da smatra da će ova ekipa doživeti „blagu rekonstrukciju“ i da očekuje bolje rezultate u budućnosti, s obzirom da je budžet beogradskih crno-belih u „top osam, devet budžeta u Evroligi“.

„Mislim da će ovaj tim doživeti neku rekonstrukciju, verovatno blagu rekonstrukciju. Tu neke pozicije nisu popunjene, ali opet kažem da nije još završena sezona pa ne bih ulazio u detalje, ali će ova ekipa sigurno biti dosta bolja sledeće godine nego što je bila ove prve godine. Nije lako složiti, da kažem, 12, 13 igrača koji konstantno igraju, koji se menjaju i jedan dobar kvalitetan tim prve sezone“, rekao je Mijailović.

„Nije ovo nikakav alibi, ovo je sportski neuspeh, siguran sam u to, što se tiče Evrolige, ali mi moramo da se trudimo da budemo bolji u budućnosti, jer kao klub dajemo veliku podršku, napravili smo budžet koji je korektan, koji je sigurno u top osam, devet budžeta u Evroligi i stvarno u budućnosti očekujemo mnogo više na sportskom planu nego što smo dobili do sada“, dodao je Mijailović.

Mijailović je rekao da je Evroliga ocenila da je Partizan „jedan od najstabilnijih evropskih klubova“ i „jedan od najozbiljnijih kandidata za ostvarenje dugoročne licence“, kao i da je klub u pregovorima sa Evroligom oko cene licence.

„Što tiče ponude Evrolige, mi imamo komunikaciju sa njima otvorenu, to traje već mesecima. Napravili smo prezentaciju predsedniku Evrolige i generalnom direktoru, pre svega sa te biznis strane, koji su naši poslovni planovi, koji su projekti koje radimo i kakva je naša krvna, odnosno finansijska slika. Dobili smo najveću moguću ocenu od njih i ocenjeni smo kao jedan od najstabilnijih evropskih klubova, što se tiče finansija, što se tiče budžeta, stabilnosti i jedan smo od najozbiljnijih kandidata za ostvarenje te licence“, naveo je Mijailović.

„Što se tiče njihove ponude i te cifre koju mi treba da platimo, to je na bazi naših pregovora. Ja zaista ne bih sad otkrivao te pregovore, mislim da nije fer. Evroliga je ozbiljna organizacija, mi smo ozbiljan klub i mislim da nije fer da mi u ovom trenutku licitiramo ciframa“, dodao je predsednik Partizana.

Mijailović je naveo da smatra da su Partizan i Crvena zvezda u budućnosti „neizbežni partneri Evrolige“ zbog popularnosti koju imaju, kao i da ta dva beogradska kluba treba da „zajedno zastupaju interes srpske košarke“.

Trener Partizana Željko Obradović je nakon pobede u prošloj utakmici protiv Crvene zvezde izjavio da ta dva kluba treba da „naprave konsenzus“ da ubuduće zajedno nastupaju u Evroligi, dok Mijailović smatra da klubovi ne treba da „nastupaju sindikalno“ i da se „orijentišu jedni sa drugima“.

„Mi smo posebni privredni subjekti, koji se bave sportom. Dakle, Crvena zvezda ima svoj klub, mi imamo svoj klub. Mi ne trebamo da nastupamo sindikalno, da se orijentišemo jedni s drugima, da se sad skupljamo i da zajedno tamo nastupamo, ali, s druge strane, naši stavovi treba da budu zajednički“, kazao je predsednik Partizana.

„Crvena zvezda ima svoj budžet, ima svoje poslovne planove, mi imamo naše poslovne planove, oni se u nekoj meri razlikuju i treba da se razlikuju. To hoću da kažem, mi ne treba da se spajamo u tom delu, mi smo rivali, ali kada nastupamo kao velika dva srpska kluba, treba da sedimo jedni pored drugih u Evroligi i da prezentujemo srpsku košarku i ono što Srbija može da ponudi“, dodao je Mijailović.

Mijailović je rekao da se razmatra proširenje ABA lige na 20 klubova i da bi se na njihovu inicijativu maksimalan broj klubova iz jedne države koji može da nastupi u regionalnom takmičenju podigao na 10.

„Imali smo radnu grupu oko eventualnog proširenja ABA lige. Zašto smo došli na tu ideju? Mi smo podigli kvotu da maksimalno iz jedne zemlje može biti 10 klubova, a to smo uradili apsolutno u interesu srpske košarke, to u ovom trenutku samo Srbija može. Ideja je da se sa 16 proširi na 20 klubova. Krenuli su već da se prijavljuju i iz ABA regiona i iz cele Evrope klubovi, kojima je interesantno da igraju ABA ligu, ali nećemo po svaku cenu puštati sve“, izjavio je on.

(Beta)

