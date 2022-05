Predstavljen avion u čast Dijega Maradone

Privatni mali avion posvećen legendarnom argentinskom fudbaleru Dijegu Maradoni predstavljen je danas u Buenos Ajresu, uoči putovanja koje će se završiti na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Avion nazvan Tango D10S je mali avion od 12 sedišta i osmišljen je kao leteći muzej kao počast slavnom Argentincu, koji je umro od srčanog udara u novembru 2020. godine.

Predstavljanju aviona prisustvovale su Maradonine ćerke Dalma i Djanina.

Na trupu aviona dominira slika Maradone kako ljubi pehar Svetskog prvenstva, koji je osvojio sa Argentinom 1986. godine, a njegov lik je i na repu. Avion je ukrašen bojama argentinske zastave, kao i slikama i memorabilijama jednog od najboljeg fudbalera svih vremena.

Na krilima aviona su slike oba gola koja je Maradona postigao u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv Engleske (2:1), od kojih je prvi nazvan „Božja ruka“, a pobedonosni se smatra jednim od najlepših golova svih vremena.

Navijači koji budu putovali avionom moći će da ostave poruku Maradoni i da sa njim komuniciraju putem veštačke inteligencije.

„Mislim da je ovo sjajna ideja, jer je on najbolji igrač u istoriji. Ovo Svetsko prvenstvo biće naše prvo bez Maradone, mnogo nam nedostaje, ali on je za nas uvek tu. Mi igrači iz generacije 1986. uvek pričamo o njemu i sećamo se anegdota i kako nas je vodio do osvajanja Svetskog prvenstva“, rekao je bivši argentinski reprezentativac Serhio Batista.

Kompanija koja je finansirala projekat Give and Get, navela je da će u početku nuditi privatne letove samo po Argentini, a da je ideja da avion putuje do Meksika, Napulja i Dubaija, mesta koja su bila značajna za Maradonin život.

Avion će otputovati u Katar na Svetsko prvenstvo, a zatim će biti stavljen na aukciju odakle će sredstva biti uplaćena u humanitarne svrhe.

(Beta)

