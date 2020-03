Prekinut i Turnir kandidata izazivača u šahu

JEKATERINBURG – Turnir kandidata za status izazivača svetskog šahovskog šampiona Magnusa Karlsena, koji se održava u ruskom Jekaterinburgu, prekinut je danas posle odigranih sedam od predviđenih 14 kola, objavila je Svetska šahovska federacija (FIDE).

„Ruska vlada donela je danas odluku da se od 27. marta prekida vazdušni saobraćaj s drugim državama bez vremenskog okvira do kada će to trajati. U takvoj situaciji FIDE ne može da nastavi sa odigravanjem turnira, jer ne može da garantuje kako igračima tako i sudijama siguran povratak kućama. Zbog toga sam odlučio da prekinemo turnir koji će se nastaviti kasnije, a tačni datumi odigravanja biće objavljeni čim to bude moguće, s obzirom na pandemiju virusa korona“, izjavio je predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič.

On je istakao i da rezultati prvih sedam kola važe, pa će se turnir nastaviti odigravanjem partija 8. kola.

Turnir kandidata poslednjih dana bio jedini vrhunski sportski događaj koji se održavao u svetu, pa je mečeve uživo putem Jutjub kanala FIDE pratilo stotine hiljada gledalaca.

