Prekinuta trka Formule nakon nesreće (uznemirujući snimak)

Na trci Formule 3 za Veliku nagradu Makaoa desila se nesreća. Automobil nemačkog vozača Sofije Florš prošao je kroz zaštitnu ogradu i udario u štand za fotografe. U incidentu je povređeno pet osoba.

Organizatori trke Formule 3 u Makaou saopštili su da se Sofija Florš trenutno nalazi u svesnom stanju i da je prebačena u bolnicu nakon užasne nesreće nakon koje je trka prekinuta.

Floršova se sudarila sa drugim vozilom i izgubila kontrolu nad svojim automobilom.

