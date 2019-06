Prekipelo mu: Mekinro reagovao na Kirjosovo neprestano vređanje Novaka Đokovića

Čak je i legendarnom Amerikancu Džonu Mekinrou prekipelo zbog čestog vređanja Novaka Đokovića, prenose sportski mediji. Australijski teniser koristi gotovo svaku priliku da „pecne“ prvog reketa sveta.

Đoković mu nikada nije dao povoda da ga mrzi, čak sve vreme pokušava da spusti tenziju, ali Kirijos se ne zaustavlja.

„Posle 15 gren slem titula, Novak može da radi šta god poželi“, rekao je Amerikanac o Kirjosovoj kritici na račun Đokovića da je „suviše zauzet mahanjem publici“.

Mekinro smatra da će Kirjos zažaliti zbog svog „dugog jezika“.

„Možda će se jednog dana zapitati gde je i zašto grešio. Ja bih se zapitao. Za sada ne izgleda da ga je uopšte briga šta ljudi misle. Ipak, ne treba da priča o Novaku, jer ima dovoljno tema za priču o tenisu. On je, uprkos svemu, peti, šesti najpoželjniji teniser za gledanje, naravno, posle onih najboljih“, dodao je Mekinro.

„I ja sam bio prznica“, podseća Amerikanac na svoje igračke dane i dodaje:

„Nik je dobar momak. Ljudi mu zameraju što se ne trudi uvek dovoljno na terenu, a i sam sebi to zamera. Ne zanima me da li će baciti stolicu usred meča, kao što verovatno ne zanima ni 99 odsto posmatrača, ali mi smeta kada ne daje ni polovinu svojih mogućnosti na meču. Međutim, nisam Frojd da kažem zašto je to tako“, zaključio je Džon Mekinro.