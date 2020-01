Prelepa Srpkinja ukrotila Federera: Marijana mu održala lekciju zbog psovanja (video)

Meč četvrtfinala Australijan opena između Rodžera Federera i Tenisa Sandgrena iz sudijske stolice vodila je Marijana Veljović, a sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, Srpkinja je pobrala brojne simpatije.

Federer je savladao Sandgrena sa 3:2 u setovima i plasirao se u polufinale prvog grend slema u sezoni, a duel će ostati upamćen po „sukobu“ između Švajcarca i 32-godišnje sudije iz Kragujevca.

Marijana je, na intervenciju pomoćnog sudije, opomenula Federera zbog neprikladnog izražavanja, što se nikako nije svidelo Švajcarcu.

– Kršenje koda, verbalne vulgarnosti, upozorenje, gospodine Federer.

– Šta sam ja to rekao?

– Ne smem to da ponovim.

Međutim, situacija na terenu „Rod Lejver arene“ skrenula je pažnju na Srpkinju, koja je na društvenim mrežama dobila brojne pozitivne komentare, naročito na fizički izgled, prenosi RTS.

“Give me a break.”

Roger Federer ends his rant to chair ump Marijana Velijovic after he got tattle-tailed told on by the linesperson for cursing. #AO2020 pic.twitter.com/rfadXtgRjm

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) January 28, 2020