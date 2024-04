Preminuo čuveni jugoslovenski i hrvatski atletičar Luciano Sušanj

Čuveni jugoslovenski i hrvatski atletičar Luciano Sušanj preminuo je u 76. godini života, preneo je danas Hrvatski atletski savez (HAS).

Najveći uspeh u karijeri Sušanj je ostvario na Evropskom prvenstvu u Rimu 1974. godine osvojivši zlatnu medalju u trci na 800 metara.

Godine 2002. proglašen je za najboljeg hrvatskog atletičara svih vremena. Dugi niz godina obavljao je funkciju predsednika Hrvatskog atletskog saveza, Atletskog kluba Kvarner, a bio je i potpredsednik Hrvtaskog olimpijskog komiteta.

Sušanj je rođen u Rijeci 10. novembra 1948. godine, a atletikom je počeo da se bavi u AK Kvarner. Kao junior nastupao je na 100 m, 400 m i 400 m prepone, a u spomenutim disciplinama osvojio je pet medalja na juniorskim prvenstvima Jugoslavije, dok je 1969. postao prvak Balkana i Jugoslavije na 400 m.

Početkom 70-tih godina pod vodstvom trenera Željka Zoze Leskovca polako se prebacuje na 800 m, a u toj disciplini 1974. godine osvaja naslov prvaka Evrope u Rimu s rezultatom 1:44.07 minuta što je i do danas hrvatski rekord.

„U fenomenalnon finalu na 800 m Luciano je u impresivnoj završnici postao prvak Evrope ostavivši iza sebe trkače poput legendarnog britanca Stivena Oveta i tada aktualnog svetskog rekordera Italijana Masela Fiaskonara (1:43.7)“, naveo je HAS, a prenela HINA.

Na Olimpijskim igrama u Montrela 1976. Sušanj je u finalu na 800 m osvojio šesto mesto sa 1:45.75 minuta. Osim spomenutog naslova prvaka Evrope, Sušanj je osvojio i dva evropska naslova u dvorani i to na 400 m u Roterdamu 1973. i na 800 m u Geteborgu 1974. godine.

Osim u sportu Sušenj je delovao i u politici. U dva navrata bio je poslanik u Hrvatskom saboru i to od 1990. do 1992. kao i od 2001. godine. U svojoj rodnoj Rijeci vršio je funkciju zamenika gradonačelnika od 1997. do 2005.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.