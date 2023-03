Preminuo nekadašnji fudbaler i trener Hajduka Petar Nadoveza

SPLIT – Bivši fudbaler i trener Hajduka Petar Nadoveza preminuo je jutros posle teške bolesti u 81. godini, saopštio je klub iz Splita.

Nadoveza je od 1959. do 1963. igrao za Šibenik, a onda je do 1973. godine nastupao za Hajduk. Sa Hajdukom je osvojio titulu šampiona Jugoslavije i tri nacionalna kupa. Za Hajduk je odigrao 460 utakmica i postigao je 296 golova. Nadoveza je dva puta bio najbolji strelac prvenstva Jugoslavije i to u sezonama 1965/1966. i 1970/1971. Igračku karijeru završio je u Lokerenu 1975. godine.

Nadoveza je odigrao i jedan meč za reprezentaciju Jugoslavije i to 1967. godine.

Osim Hajduka, trenirao je Šibenik, Bizertin iz Tunisa, reprezentaciju Gabona, Olimpiju iz Serezo iz Osake.

Nadoveza je kao trener sa Hajdukom osvojio Kup Jugoslavije 1984, Hrvatski kup 2000. i prvenstvo Hrvatske 2004. godine. On je jedno vreme bio i sportski direktor, savetnik šefa stručnog štaba i direktor fudbalske škole kluba iz Splita.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.