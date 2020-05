Preminuo velikan tenisa, osvajač četiri grend slema (foto)

Australijski teniski velikan Ešli Kuper, osvajač četiri grend slem titule tokom ‘50. preminuo je u petak u 83. godini posle duge bolesti.

Kuper je tri od svoje četiri titule osvojio 1958. godine – na Australijan openu, Vimbldonu i US openu – a slavio je i na Australijan openu 1957. Te godine igrao je u još dva grend slem finala: Vimbldonu i US openu.

U Kuperovo vreme australijski igrači koje je trenirao legendarni trener Hari Hopman dominirali su svetskim tenisom, o čemu svedoči i podatak da je Kuper svih šest svojih finala igrao protiv sunarodnika, tri puta protiv Malkolma Andersona, dva puta protiv Nila Frejzera, a jednom protiv Lua Hoda.

Osim četiri grend slem titule u singlu, Kuper je osvojio i četiri trofeja u konkurenciji parova, tri s Frejzerom i jedan s Andersonom.

