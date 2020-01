Prlainović: Strah me propasti srpskog vaterpola

BUDIMPEŠTA – Srpski vaterpolista Srbije Andrija Prlainović rekao je da mu je ispadanje Srbije u četvrfinalu EP neobično i da je u tom susretu nedostajalo strpljenja u napadu.

Vaterpolisti Srbije posle penala izgubili su od Španije i tako nisi došli u situaciju da napadnu peto uzastopno zlato na evropskim šampionatima.

„Neobično mi je ovo. U reprezentaciji Srbije sam od 2006, a samo sam dva puta ispao u četvrtfinalu, na SP u Barseloni 2013. i sad u Budimpešti. Nije nam bio dan. Pogotovo u napadu, ali ne bih rekao da su Španci bilo bolji. U najmanju ruku bilo smo ravnopravan rival. Španija nije pružila bolju igru od nas pa da mogu priznati da su bili bolji. Nedostajalo nam je malo strpljenja u napadu u trećoj i četvrtoj četvrtini. Tu smo propustili šansu da prelomimo utakmicu i povedemo. Što se tiče peteraca, u prošlosti su više puta odlazili na našu stranu. Ovaj put su više sreće imali Španci. Želim im svu sreću“, rekao je Prlainović u intervjuu za portal Index.hr.

Vaterpolista mađarskog Solnoka rekao je da je Hrvtska najveći favorit za zlato, ali da on navija za domaćina.

„Ne znam da li će se neko iznenaditi, ali uvek navijam za Mađarsku kad Srbija ispadne. Dva su razloga za to. Mađarska je zemlja vaterpola i niko na svetu ne voli naš sport kao oni. Druga stvar je to što sam u Mađarskoj domaći, tu sam već četvrtu sezonu i uživam. Poštuju me kao sportistu i kao čoveka, u to sam se nebrojeno puta uverio. Za Mađarsku takođe igra mnogo mojih klupskih kolega. Zbog toga moje simpatije idu prema njima. Ali ne bi mi bilo krivo ni da Crna Gora nakon mnogo godina ode do kraja. Mnogo mojih prijatelja igra za tu reprezentaciju“.

Prlainović je još jednom prokomentarisao i teško stanje u sedmostrukom šampionu Evrope Partizanu, dodavši da je zabrinut za budućnost srpskog vaterpola.

„Situacija u Partizanu je očajna. Velikan svetskog vaterpola i jedan od najvećih klubova svih vremena nikad nije bio u goroj situaciji. Partizan je baza srpskog vaterpola, institucija, jedini pravi klub i on nama pred očima propada. Nadam da će se nešto promeniti nabolje, nisam optimista jer iz godine u godinu svedočimo da je situacija sve gora i tužnija. Klub je dotakao dno i ta je situacija glavni uzrok lošeg stanja u srpskom klupskom vaterpolu, a strah me i za budućnost srpskog reprezentativnog vaterpola. Strah me šta će biti posle Olimpijskih igara u Parizu 2024“, zaklučio je Prlainović.

(Tanjug)