Prvi slobodan dan crveno-belih u Turskoj: Vreme za Antaliju

ANTALIJA – Antalija, glavno i najveće turističko mesto na turskoj rivijeri godišnje poseti i 16 miliona turista iz 193 zemlje, a taj grad koje uz mnoštvo drevnih lokaliteta koji potvrđuju da je nastao u drugom veku pre nove ere, krase i moderni ambijenti, nezaobilazno je mesto za igrače Crvene zvezde koji godinama dolaze u Tursku na zimske pripreme.

„Do Antalije odemo kad god možemo, ali je to retko. Evo, danas imamo prvi ceo slobodan dan od dolaska u Tursku na pripreme, i iskoristićemo ga.“, rekao je fudbaler Veljko Simić novinarima koji prate prireme crveno-belih u Beleku.

Antalija je prestonica turizma sa prosečnih 300 sunčanih dana godišnje, najluksuznijim hotelima, restoranima, tržnim centrima i kompleksima poput, obližnje „legndarne destinacije za uživanje, adrenalin i hiper uzbuđenje“ – „Zemlje Legendi“.

Grad je podeljen na novi deo i stari grad Kaleiči okržen kamenim zidinama. Na ulazu je velika rimska kapija sa tri luka – Hadrijanova kapija podignuta 130. godine. Kaleiči je pun barova, čajdžinica, restorana što je nova prilika da se isprobaju lokalni sepcijaliteti, a turska kuhinja spada u među najbolje i najraznovrsnije na svetu.

Prava mesta za uživanje su ona sa pogledom na Sredozemno more i rimsku luku iz drugog veka, ali i za upoznavanje koliko je i šta je to mesto značilo kroz istoriju dužu od milenijuma. U staroj luci je lift koji turiste podiže na stenu odakle se pruža pogled na pučinu i delove grada koji pričaju istorju.

Na suprotnom kaju od Hadrijanove kapije je Kapilar Hani, prostrani pokriveni bazar iz kasnog 15. veka, a turiste će do tamo šetnjom kroz uske, kaldrmom pokrivene ulice, uz renovirane kuće iz otomanskog doba, ukrašene stablima mandarina i limuna, dovesti i do Hidirilik kule podignute između prvog i drugog veka.

Među znamenitostima na tom putu su i etnografski i Ataturkov muzej, osnovan u čast oca moderne turske države i prvog predsednika Kemala Ataturka, a za koga je Antatalija bila najlepše mesto na svetu.

Antalija je i grad sa najbržim rastom u Turskoj. Danas ima 2,5 miliona stanovnika, a 2007. ih je bilo manje od 800.000. Cenatr je kulturnih dešavanja, festivala poput filmskog Zaltna pomorandža, klavira, bluza i džeza … i cveća.

Popularnost Antalije, nije novijeg datuma, u starim zapisima i legendama, kazuje se da je bila centar interesovanja najznamenitihjih ljudi od antičkog vremena do danas. Legenda kaže da je kralj Pergamski Atalos naredio podanicima da traže raj na zemlji i da je zato mesto izniklo baš tu. I boravak rimskog cara Hadrijana osvedočen je kapijom koja odoleva vekovima.

Okolinu Antalije čine i prirodne oaze sa bogatom folorom i faunom, šumama borova i eukaliptusa …vodopadima. Tu je i nacioanli park u čijoj blizini je smešten Belek, mestašce od 750 stanovnika i mnoštvom sportskih terena i hotela od kojih više od 50 opisuje pet zvezdica.

Osim brojnih fudbalskih stadiona u Beleku je i, jedini u Evropi, golf teren koji je ceo osvetljen noću, što čini da zimi kupače zamene sportisti i u mesto osim evropskih fudbalskih klubova, poput Zvezde, Dinama, Šahtjora, Ludogoreca, Rapida … dovodi i zaljubljenike u golf iz Koreje.

(Tanjug)