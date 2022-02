Radonjić: Da odigramo što bolje u finalu

NIŠ – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je najvažnije da je njegov tim izborio pobedu u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

Zvezeda je večeras pobedila Megu u prvom polufinalu 72:53 i prasirala se u finale, u kom će sutra od 21 sat braniti trofej osvojen prošle godine.

„Postojala je agresivnost da se pobedi, a mi smo to uradili. Početak je bio ne tako dobar, bilo je grešaka u oba pravca. Nismo uspelavali da uđemo u ritam, Mega je talanetovan tim i koristila je sve to. Bili smo svesni da moramo da uložimo napor ako želimo da pobedimo. Nakon toga smo podigli nivo odbrane, bili napadacki bolji i vratili rezultat. U drugom delu smo došli do kontrole i pozcije da pobedimo. Hvala navijačima na podršci“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije posle meča.

Radonjić je upitan i kako do odbrane trofeja i koliko je prednost to što su prvi počeli takmičenje i igrali prvo polufinale.

„Radi se o par sati, ne bih to apostrofirao. Pokušaćemo da se pripremimo i da sutra odigramo što bolje u finalu.

Košarkaš Nikola Ivanović rekao je da je zadovoljan kako je ekipa igrala.

„Malo lošiji i nervozniji start, ali moramo biti zadovoljni kako smo odradili poslednja dva meča. Sa Megom smo nedavno igrali, znali smo da je to mlada i nezgodna ekipa, ali smo od druge četvrtine kontrolisali meč“, rekao je Ivanović.

