Radonjić: Izvući ćemo pouke i doći do titule

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je večeras da će njegovi igrači izvući pouke iz ubedljivog poraza u četvrtom meču finalne serije ABA lige od Partizana (112:84) i da će pred svojim navijačima u ponedeljak (20.00) pokušati da dođu do trijumfa i odbrane titule.

„Izgledali smo zadovoljavajuće samo na početku utakmice. Partizan je bio izuzetno čvrst odbrambeno, mi smo u odbrani bili slabi i mekani. Napravili su veliku prednost i to im je olakšalo meč do kraja. Prednost domačeg terena smo zaslužili, igramo pred našim navijačima i nadam se da čemo izvuču pouke iz ovog poraza, savladati Partizan i doći do titule“, izjavio je Radonjić na konferenciji za medije u hali „Aleksandar Nikolić“.

Strateg košarkaša crveno-belih objasnio je slabu igru svog tima.

„Kao što sam rekao, bili smo slabi i mekani u odbrani, sa slabom koncentracijom. Izgubili smo kontrolu napada, predugo je to trajalo, a Partizan je igrao sa samopouzdanjem. Veliki broj poena koji smo primili je plod i dobrih procenata šuta Partizana“.

Radonjić se osvrnuo i na gest košarkaša Partizana Uroša Trifunoviča koji je nesportski gestikulirao ka klupi crveno-belih i pozvao navijače Zvezde da u ponedeljak navijaju fer i sportski.

„Treba da igramo dobro da bismo pobedili Partizan. Nema tu preterane filozofije. Da uradimo stvari koje su potrebne u oba pravca. Pozivam naše navijaće da dođu i da nas bodre u ponedeljak. Da budu glasni i budu korektni. Nije prijatno da se neko ponaša kao što se protivnički igrač (prim. aaut Uroš Trifunofić) ponašao prema nama. I to na 25 razlike. Ne razumem to“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.