Radonjić: Pokušaćemo da budemo što bolji

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da će ekipa pokušati da ostvari sve ciljeve ove sezone.

„Od samog starta smo imali određene probleme što se tiče povreda. Nadali smo da će to brzo da prođe i očekivali da ćemo moći da uradimo pripremni period kako samo želeli. To je funkcionisalo do turnira u Mihenu. To smo dobili novu sitauciju povreda i pokazalo da moramo da otkažemo nastup u Grčkoj“, rekao je Radonjić novinarima na konferenciji u hali „Aleksandar Nikolić“.

Radonjić je rekao da tim neće biti kompletan pred prvi meč u ABA ligi protiv Splita.

„Vajt će biti duže odsutan, delikatno je pitanje kada će na teren. Prema izveštajima doktora minimum tri meseca ga neće biti na parketu. Daćemo sve od sebe da budemo što je moguće bolji. Situacija teška i svi smo toga svesni. Nepotrebna je velika priča o tome. Analiziraćemo situaciju pokušaćemo da nađemo rešenja“.

Trener Zvezde upitan je i kakvi su ciljevi u sezoni koja dolazi.

„Ove sezone želimo da budemo bolji u Evroligi nego prošle. U ABA ligi je jaka konkurencija, najjača od osnivanja. Pokušaćemo da budemo što bolji, da pružimo makismum u svim takmičenjima i da probamo da uradimo ono čime bismo bili zadovoljni na kraju sezone“, poručio je Radonjić.

