Radonjić: Uspešnu sezonu smo napravili izvanrednom

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je ekipa sa dva osvojena trofeja imala izvanrednu sezonu i izvinio se Partizanu zbog neprimerenog ponašanja Nikole Kalinića po završetku večerašnje pete utakmice finala plej-ofa ABA lige.

„Čestitke svima na drugom trofeju u ovoj sezoni. Serija je bila očekivano teška sa puno specifičnih i različitih okolnosti. Najmanje se priča o košarci, ja mislim da je bila odlična čitavo vreme i mislim da je utakmica bila jako dobra. Mi smo na kraju bili nešto malo bolji i došli do još jednog trofeja“, rekao je Radonjić na konferenciji za novinare.

Košarkaši Zvezde odbranili su titulu u ABA ligi, pošto su večeras u odlučujućoj petoj utakmici finala plej-ofa pobedili Partizan sa 80:77. Finalna serija obilovala je incidentima, a ekipe su ostvarile pobede u utakmicama u kojima su bile domaćini. Crveno-beli su imali prednost domaćeg terena zbog osvojenog prvog mesta u ligaškom delu.

Radonjić je rekao da je svestan da će se mnogo pričati o incidentima u finalnoj seriji, ali da on nikada nije želeo da priča o tim stvarima i da će tako ostati.

On se izvinio košarkašima Partizana zbog ponašanja njegovog igrača Nikole Kalinića, koji je po završetku utakmice pritrčao do crno-belih da isprovocira rivale.

„Nastavićemo da radimo, da završimo obaveze u nekoliko sledećih nedelja. Pretpostavljam da vidite da nije baš lako posle svega ovoga naći reči. Sjanu sezonu smo ovim trofejom napravili izvanrednom. Jako sam ponosan i srećan“, dodao je Radonjić.

Upitan da prokomentariše izjavu trenera Partizana da se nešto mora uraditi kako bi se sprečili incidenti iz finalne serije, Radonjić je rekao da su se u svim utakmicama dešavale slične stvari, da će se porediti ko je prvi počeo, ali da „generalno nije dobro“.

„Da li ste prvi put prisustvovali ovakvom ambijentu? Ja sam u takvom igrao i kad nije bila ova liga, tako da…“, naveo je on.

Govoreći o nastavku utakmice posle pauze od sat vremena, Radonjić je rekao da se menjao sistem zbog problema sa faulovima Kalinića i da je to unelo dodatnu nervozu, ali da je priprema bila sjajna i pohvalio je igrače na igri.

Upitan šta je presudilo pobednika, Radonjić je odgovorio: „Sreća nije sigurno“.

„Teško je analizirati, mnogo je stvari tokom utakmice koje su uticale na dešavanja. Sama utakmica je bila dobra, posebno bih istakao koliko može da bude dobra u situacijama kada dolazi do prekida. Mislim da je košarkaški gledano bio dobar meč. Presudilo je to što smo u poslednjoj četvrtini uspeli da zadržimo jednu poziciju koja je omogućavala da možemo da budemo tu i da jedan potez odluči, to se i desilo“, naveo je.

„Na kraju smo uspeli da budemo bolji i dodjemo do treće pobede u seriji. Čitave sezone smo se mukotrpno borili da imamo prednost domaćeg terena, vratio se trud i rad koji smo zajedno utrošili. Nimalo laka sezona, sa povredama, trebalo je izdržati da budeš konkurentan u ABA ligi posle teških mečeva i manjkom igrača. Uspeli smo u svim okolnostima da budemo dovoljno jaki da ostvarimo prvi cilj koji smo imali i to je bilo presudno“, dodao je Radonjić.

(Beta)

