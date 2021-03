Radosavljević: Dva najlošija izdanja u karijeri

BEOGRAD – Slobodno mogu da kažem da dva najlošija izdanja koja sam ikada prikazala u karijeri bila su na dve najvažnije utakmice u Đeru, izjavila je rukometašica Srbije Sanja Radosavljević.

Rukometašice Srbije na turniru u Đeru propustile su istorijsku šasnu da se posle 33 godine plasiraju na Olimpijske igre u Tokiju, nakon poraza od Rusije i Mađrske u prva dva kola.

„Krenula bih od sebe… Slobodno mogu da kažem da dva najlošija izdanja koja sam ikada prikazala u karijeri bila su na dve najvažnije utakmice u Đeru. Nije bio strah u pitanju, jer sam osoba koja se ne plaši generalno ničega. Nemam pravo objašnjenje, kao da se neka blokada desila. Ne bih upirala prstom ni u koga, niti tražila krivca u drugim ljudima ili stvarima van terena. Nisam bila na svom nivou i ne želim da bežim od istine. Mi jesmo loše odigrale kao tim i jasno je da jedna igračica ne može mnogo da promeni, ali apsolutno preuzimam odgovornost, morala sam mnogo bolje“, rekla je Radosavljević u intervjuu za sajt 24sedam.rs.

Porazi i loša igra u dva odlučujuća meča nisu bili prikaz realnog stanja srpskog tima, smatra Radosavljević.

„Ono nije bila naša igra, to je realno. Možemo mnogo više i mnogo bolje, to je jasno. Svakako je jedno veliko razočarenje. Zbog jedne stvari mogu da kažem da sam srećna. Često na Balkanu, ne samo u Srbiji, kada dođe do loših rezultata onda u ekipama dođe do konflikta. A mi kao tim nismo imale nikakvih problema ni kada smo gubile, a ni kada smo izgubile. I u porazu smo ostale zajedno, ostale ekipa, prijatelji…“, rekla je ona.

„Ovo su najteži porazi u našim karijerama, ali drago je što nismo posle toga napravile neki veći haos, rekle nešto što ne mislimo. Ponosna sam na sve devojke, jer niko od nas nije želeo da igra loše. Ljudi moraju da shvate da je nama najteže, ne onima koji su navijali, gledali, bili deo ove priče tokom dva dana. Mi smo ceo život u rukometu, krenule smo veoma mlade da igramo, mnogo toga smo uložile da bismo stigle do ovde. Trebalo je na terenu da uradimo nešto mnogo bolje, toga je svaka od nas svesna“, zaključila je Radosavljević.

(Tanjug)

