Radoslav Batak: Meč u Ivanjici možda i utakmica sezone za Vojvodinu

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak izjavio je danas da je predstojeća utakmica u Ivanjici protiv Javora možda i meč sezone za novosadski klub u Superligi Srbije.

„Pred nama je jako bitna utakmica i ja sam je okarakterisao odmah nakon pobede nad Čukaričkim, kao utakmicom sezone. Ta tri boda mogu da nas opredele, da li se borimo za sam vrh, treću ili četvrtu poziciju ili za petu koja vodi u Evropu“, rekao je Batak, prenosi zvanični sajt Vojvodine.

Fudbaleri Vojvodine u subotu gostuju Javoru u meču 27. kola Superlige Srbije.

„Javor je disciplinovana ekipa, dobro organizovana na svom terenu, a dobro se sećam i prvog susreta jesenas na ‘Karađorđu’ kada Vojvodina nije nimalo lako došlo do pobede. Svesni svega toga, već danas putujemo u Ivanjicu i nadamo se da ćemo se vratiti sa tri boda, što neće biti nimalo lako. Bitno je da idemo uzlaznom putanjom i tada ćemo sve te pritiske lakše podnositi. Svi mi koji smo u Vojvodini, i treneri i igrači, svesni smo težine i pritiska koji donosi ovako veliki klub“, naveo je Batak.

Trener Vojvodine je napomenuo da Uroš Vitas i Stefan Đorđević neće biti spremni za meč u Ivanjici.

On se osvrnuo i na činjenicu da će Vojvodina igrati na teškom terenu, tradicionalno neugodnom za sve rivale.

„Igramo ovu našu ligu i to moramo da prihvatimo, nije ni prvi ni poslednji put da Vojvodina gostuje u Ivanjici i moramo da prihvatimo sve okolnosti. U Ivanjici vlada prava fudbalska atmosfera, to je teško gostovanje, ali uz sve te okolnosti treba da stavimo naš krajnji cilj, a to je pozitivan rezultat“, naglasio je Batak.

Utakmica između Javora i Vojvodine biće odigrana u subotu od 16 sati u Ivanjici.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.