Radulovic: Imao sam poziv Srbije, ali je moja zelja Crna Gora

PODGORICA – Fudbaler Crvene zvezde Andrija Radulović, koji trenutno igra na pozajmici u novosadskoj Mladosti, izjavio je da je prihvatio poziv selektora mlade reprezentacije Crne Gore Miodraga Vukotića, prenose mediji u Podgorici.

Radulović (20) je igrao za mlađe kategorije Crne Gore, a potom je nastupao za kadetsku i omladinsku selekciju Srbije.

„U tom trenutku nisam bio u planovima selektora Crne Gore pa nisam hteo da pravim „prazan hod“ i odazvao sam se pozivu Srbije“, rekao je Radulović portalu RTCG.

On je istakao da je imao ponudu da igra za mladu reprezentaciju Srbije.

„Kod mene se nikad nije dovodilo u pitanje za koju ću reprezentaciju nastupati. Dobio sam u istom momentu i poziv Srbije, gde sam se konsultovao sa selektorom reprezentacije i rekao mu da je moja želja Crna Gora. On je to sasvim normalno prihvatio, posavetovao me, pružio mi podršku i drago mi je zbog toga“, dodao je Radulović.

Fudbaler Mladosti kaže da se nada da će uskoro debitovati i za seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

„Kao svaki mladi igrač što sanja da igra za svoju državu, tako sanjam i ja… Fokusiran sam na sebe, da pružam dobre partije i poziv će stići sam od sebe“, dodao je on.

On je debitovao za Crvenu zvezdu 2019. godine, a trenutno je na pozajmici u Mladosti iz Novog Sada.

„Moj debi je nešto posebno, sa 17 godina postići gol pred 20.000 gledalaca, nakon toga četiri dana odigrati „večiti derbi“, nešto neopisivo, ali se ne bih se vraćao u prošlost. Radim da iz dana u dan budem bolji i kao što sam rekao, rezultati dolaze kao nagrada dobrog rada. Trenutno sam u Novom Sadu, i u nekoj sam formi kojoj nisam bio dugo, tako da ne razmišljam puno o budućnosti, dajem sve od sebe, kockice će se same složiti“, zaključio je Radulović.

(Tanjug)

