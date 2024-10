Rafael Nadal potvrdio da završava karijeru, oprostio se od navijača i na srpskom jeziku (video)

Rafael Nadal, španski teniser, odlučio je da se povuče iz „belog sporta“, poslednji turnir biće nastup za Dejvis kup reprezentaciju Španije.

Nadal je na svim društvenim mrežama objavio emotivan video tokom kog je saopštio zvanično i kraj karijere.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Hvala svima

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024