Rafael Nadal se 16 godina bori protiv misteriozne bolesti

Rafael Nadal odustao je od severnoameričke turneje i veliko je pitanje hoće li učestvovati i na Ju-Es openu. Razlog je problem sa stopalom koji Španac ima od 2005. godine, kada mu je ustanovljena misteriozna bolest.

Rafa je pre 16 godina prvi put primetio ozbiljne probleme sa stopalima. Bilo je to tokom Završnog mastersa u Šangaju sa koga se Nadal povukao pre prvog kola zbog „povrede levog stopala“. Pregledima je ustanovljeno da boluje od Miler-Vajsove bolesti koja napada kosti stopala, a to izaziva veliki bol pri pokretima.

– Dan posle titule u Madridu osetio sam taj problem i detaljne analize su otkrile o čemu se radi. Tada mnogi doktori nisu imali rešenja za ono što se dešava, ali su mi rekli da se radi o Miler-Vajsovoj bolesti, koja je degenerativno oboljenje kostiju u središnjem delu stopala. Zbog simptoma, tu bolest je toliko teško dijagnostikovati da je u ovom trenutku ona deo ‘Svetskog dana retkih bolesti – govorio je španski teniser.

Šta je Miler – Vajsova bolest?

Reč je o degenerativnom oboljenju koje napada kosti stopala, a poznata je i kao skafoidni osteohondritis. Ovo je retka bolest – displazija skafoidne kosti, odnosno deformacija jedne od kostiju koja se nalazi u srednjem delu stopala, a koja je od suštinskog značaja za pokretljivost.

Jedna od specifičnosti bolesti od koje boluje španski as jeste to što potiče iz detinjstva, ali se simptomi ne pojavljuju do odraslog doba.

Nadalu je bolest dijagnostikovana tek kada je uznapredovala, jer se tada „bol pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, pa ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava“.

– Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava – objašnjavaju španski lekari.

Ju-Es open počinje 30. avgusta i traje do 12. septembra, a sve su manje šanse da ćemo na poslednjem Gren slemu sezone gledati Španca koji je četiri puta osvajao pobednički pehar, poslednji put 2019. godine.

