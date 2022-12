Rajs: Nismo na SP zbog osmine finala, već da idemo do kraja

DOHA – Engleski fudbalski reprezentativac Deklan Rajs izjavio je da će njegov tim pokušati da osvoji Svetsko prvenstvo u Kataru, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Engleska je osvojila prvo mesto u grupi B sa sedam bodova, a u osmini finala igraće protiv Senegala.

„Nisam očekivao da će Francuska da izgubi od Tunisa. Video sam rezultat, a bilo je još šokantnih rezultata na Mundijalu. Ne možete da uzmete sve zdravo za gotovo. Zbog toga nam ide tako dobro i možda zbog toga ne dobijamo pohvale koje zaslužujemo“, rekao je Rajs na konferenciji za novinare u Dohi.

Engleska je ostvarila dve pobede uz jedan remi.

„Mogli smo da se okliznemo u svakoj od tri utakmice, ali smo bili dobri na svakom meču. Videli smo da su jake reprezentacije gubile, ali smo mi kontrolisali stanje u našoj grupi“, dodao je engleski fudbaler.

Engleska reprezentacija je na tri meča na SP postigla devet golova.

„Ostale ekipe će gledati nas, u naš kvalitet ekipe. Mi smo jedna od najboljih ekipa na SP, a na nama je da to dokažemo na terenu. Ekipe kao Francuska su osvojile SP i to konstantno rade. Sada mi to želimo da promenimo. Nismo ovde zbog osmine finala, već da odemo do kraja“, zaključio je Rajs.

Utakmica između Engleske i Senegala biće odigrana u nedelju od 20 sati.

(Tanjug)

