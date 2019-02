Ramos negirao da je namerno dobio žuti karton

Fudbaler Real Madrida Serhio Ramos negirao je da je namerno dobio žuti karton u utakmici protiv Ajaksa, u osmini finala Lige šampiona.

Real je sinoć u Amsterdamu pobedio Ajaks sa 2:1, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Ramos je u 89. minutu faulirao Kaspera Dolberga i zaradio suspenziju za revanš meč 5. marta u Madridu.

„Nisam iznudio karton“, naveo je Ramos na Tviteru.

Kako su preneli britanski mediji, pojedini televizijski komentatori i stručni konsultanti spekulisali su da je Ramos namerno dobio žuti karton. To je bio njegov ukupno treći žuti karton, zbog čega dobija automatsku suspenziju od jedne utakmice. On je navodno to uradio kako bi izbegao rizik da u kasnijoj fazi takmičenja propusti neku utakmicu, pošto se posle četvrtfinala svi kartoni brišu.

Ramos je posle sinoćnje utakmice rekao novinarima da bi „lagao ako bi rekao da nije iznudio karton“.

Ali je, nedugo zatim, rekao da ga navodi da je namerno dobio žuti karton „bole“.

„U utakmici ima mnogo napetosti, mnogo nervoze. Morate u sekundi da donosite odluke. Najbolji je bio rezultat, a najgora je stvar što neću moći da budem sa saigračima u utakmici“, naveo je Ramos, koji je sinoć odigrao 600. utakmicu za Real.

Prema pravilima Uefa, ako se proceni da je fudbaler namerno dobio žuti karton, sledi mu suspenzija od dve utkmice. Prošle sezone igrač Reala Dani Karvahal suspendovan je na dva meča, pošto je Uefa navela da je namerno dobio karton u poslednjem minutu utakmice protiv Apoela i pobede od 6:0.

Takodje, Ramos i njegov bivši saigrač Ćabi Alonso su 2013. godine dobili žute kartone u završnici prve utakmice četvrtfinala protiv Galatasaraja (3:0).

Obojica su kritikovani i 2010. godine zbog kartona u poslednjih pet minuta utakmice protiv Ajaksa u grupnoj fazi, posle kojih su propustili naredni meč, pošto je Real već obezbedio prolaz u nokaut fazu.

(Beta)