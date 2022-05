Rasel: Hamilton će se vratiti jači

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da ne sumnja da će se njegov timski kolega sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton vratiti jači ove sezone, posle teškog starta i slabijih rezultata.

Mercedes je u novu sezonu kao osmostruki svetski šampion ušao kao jedan od favorita, ali uz uvodjenje novih pravila ekipa nije napravila bolid koji može da konkuriše za pobede. Rasel je ove sezone prešao iz Vilijamsa u Mercedes i ostvario je bolje rezultate od Hamiltona, trenutno je četvrti u šampionatu sa 49 bodova, a Hamilton je sedmi sa 28.

„Jasno je da Luis ima tempo. On je neverovatno brz i to je pokazao do sada, ali kao ekipi nam je to bilo teško da uradimo kada je potrebno vreme. Kada su stvari bile mnogo stabilnije, Luis je bio izuzetno brz“, rekao je Rasel za Skaj.

Rasel je u prethodnoj trci u Italiji zauzeo četvrto mesto, a Hamilton je bio 13. i zaostao je ceo krug za pobednikom Maksom Verstapenom iz Red Bula.

„Znam da je prošlog vikenda bilo malo zastoja, ali ne sumnjam da će se vratiti. Način kojim gura i motiviše ekipu je zaista inspirativan. Svi mi želimo više. On želi više. Niko nije srećan pozicijom koju trenutno zauzimamo“, naveo je Rasel.

Naredna trka u šampionatu na programu je u nedelju od 21.30 u Majamiju.

(Beta)

