Rašović: Putin je pravi džudista; Jović: Sportisti trpe

BEOGRAD – Proslavljeni srpski džudista Vuk Rašović izjavio je da je veoma iznenađen dešavanjima u svetskom sportu zbog situacije u Ukrajini.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više nije počasni predsednik Svetske džudo federacije, a oduzet mu je i crni pojas u tekvondou.

„Za mene je potpuno neočekivano i nisam mogao ni da zamislim da će se ovoliko daleko ići, imajući u vidu prijateljstvo Putina sa predsednikom Svetske džudo federacije (Marijus Vizer, prim. aut). Putin je u Japanu bio rado viđen gost među najboljim džudistima sveta, a i oni su bili dragi gosti u Rusiji. Na Olimpijskim igrama u Londonu Putin je sedeo pored predsednika Svetske džudo federacije“, rekao je Rašović za televiziju K1.

Uprkos ovim dešavanjima, Rašović ističe da je Putin – pravi džudista.

„To je ono što niko ne može da mu oduzme. Kada bi meni neko oduzeo moj majstorski dan, moja priznanja, meni bi to bilo potpuno nevažno, jer ja znam šta sam postigao i znam šta sam. Isto je, verujem i u njegovom slučaju“, kazao je Rašović.

Trener Tekvondo reprezentacije Srbije Dragan Jović Gale istakao je da nije očekivao ovakve poteze, niti sankcije ruskim sportistima.

„Smatram da su sankcije sportistima odavno prevaziđene, jer to nikada nije dovelo ni do kakvog rešenja. Znam koliko sankcije i neigranje teško padaju sportistima i koliko će zapravo sport trpeti zbog ovakvih mera. Kultura i sport nikada ne bi trebalo da budu mesta za vođenje borbi, već su to oduvek polja na kojima se narodi spajaju“, rekao je Jović.

On je objasnio i šta znači kada se nekome oduzme crni pojas.

„Putin je bio nosilac počasnog crnog pojasa u tekvondou koji je bio dodeljen i papi, Trampu, Obami… To je čin promocije sporta u svetu, a oduzimanje pojasa zapravo je oduzimanje najviših moralnih osobina osobi protiv koje je ova mera usmerena. Mislim da će se ova situacija uskoro srediti i ne mislim da će srpski sportisti snositi nikakve posledice zbog toga što smo jedina evropska zemlja koja Rusiji nije uvela sankcije“, poručio je Jović.

(Tanjug)

