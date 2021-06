Ražnatović: Nikola Jokić je dosegao vrhunac

BEOGRAD – Nikola je ovim priznanjem dosegao vrhunac, ono ka čemu teži svaki profesionalni košarkaš – da zvanično bude proglašen najboljim igračem sveta“, rekao je za Tanjug Miodrag Ražnatović, menadžer Nikole Jokića koji je kasno sinoć izabran za MVP-ija NBA lige.

Ražnatović je istakao da je ova prestižna titula pripala Jokiću, njegovoj vrhunskoj igri i rezultatima, ali i da su taj njegov put do vrha prepoznali neki ljudi koji su uvidevši njegov talenat uložili svoju ljubav, vreme, stručnost i znanje kako bi on ostvario svoj maksimalni potencijal.

„Tu prvenstveno i bez ikakve dileme izdvajam ulogu njegove porodice, koja je uvek bila uz njega i koja je udruženim snagama uradila sve da Nikola nastavi da ima stabilnost i bazu u Denveru. Posebno priznanje pripada njegovom bratu Strahinji, koji je ceo svoj život podredio Nikolinom uspehu, koji mu nije dozvolio da poklekne kada je bilo najteže, koji ga je bodrio, gajio i oblikovao na tom trnovitom i teškom putu ka vrhu“, rekao je Ražnatović i dodao:

„Nikolina braća ne propuštaju njegove utakmice i predstavljaju izuzetno bitne karike u njegovoj sveobuhvatnoj igri, jer obojica imaju košarkaško iskustvo i znaju kako da ga posavetuju. Moram da spomenem trenere Nebojšu Vagića i Dejana Milojevića koji su strpljivo brusili njegov talenat i napravili ga igračem spremnim za NBA. Nepravedno bi bilo ne pomenuti kondicionog trenera Marka Ćosića, koji je uložio veliki trud u preoblikovanje Nikolinog tela, kao njegove bivše saigrače Ratka Vardu i Novicu Veličkovića, koji su mu bili velika podrška na terenu na samom početku“.

Ražnatović je konstatovao da bez svih njih takvih na startu Jokićeve karijere, ovo sve danas ne bi ovako izgledalo.

„Svi smo mi, svako na svoj način, sudeonici u ovome što je Nikola Jokić danas, ali je on taj koji svako drugo veče izlazi na teren i on je sigurno podneo najveću žrtvu od svih. On je taj ko je napravio uspeh, kojim se svi ponosimo“.

Sbija je prva zemlja u istoriji koja je objedinila nosioce MVP titule u NBA i Evroligi u jednoj sezoni. Zanimljivo je da su Nikola Jokić i Vasa Micić klijenti Ražnatovićeve menadžerske agencije i to od početaka njihovih karijera.

„Ovo je godina neverovatnih uspeha u svakom smislu. Za Jokića, Micića, mene lično, kao i za klub u kome su obojica na neki način ponikli. Zaista sam presrećan sto su mi njih dvojica svojim talentom, ambicijom i istinskom ljubavlju prema igri omogućili da se danas dičim pozicijom prvog agenta u istoriji, koji je u istoj godini zastupao najboljeg igrača u Evroligi i najboljeg igraca u NBA“.

O planovima za budućnost Ražnatović je rekao:

„Dominira potreba da se na neko vreme isključim iz medija i svega drugog što nema direktne veze sa mojim poslom i fokusiram se na pronalaženje klubova za igrače, imajući u vidu da je sada sezona transfera. Neka rezultati mojih igrača govore za mene u budućnosti”, zaključio je Ražnatović.

(Tanjug)

