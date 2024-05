Real Madrid protiv Panatinaikosa u finalu fajnal-fora Evrolige

Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale fajnal-fora Evrolige, pošto su večeras u polufinalu u Berlinu pobedili Olimpijakos sa 87:76 (28:10, 28:27, 15:21, 16:18).

Real je do pobede predvodio Džanan Musa sa 20 poena, a pratili su ga Mario Hezonja sa 12 i Vinsent Poarije i Geršon Jabusele sa po 11 poena.

Najefikasniji kod Olimpijakosa bili su Alek Piters sa 23, Šekil Mekisik sa 17 i Najdžel Vilijams-Gos sa 15 poena.

Aktuelni šampion Evrolige će titulu u finalu, koje je na programu u nedelju, braniti protiv Panatinaikosa, koji je ranije danas pobedio Fenerbahče.

Real je bolje ušao u meč i zahvaljući odličnom šutu za tri poena posle šest minuta igre stigao do dvocifrene prednosti 19:8. Real je u prvoj deonici pogodio šest trojki iz osam pokušaju i na prvu pauzu otišao sa 18 poena prednosti 28:10.

Real je nastavio sa boljom igrom i posle tri minuta igre u drugoj deonici stigao do plus 20 (38:18). Madriđani su odličnom odbranom i odličnim procentima šuta potpuno dominirali u prvom poluvremenu, u jednom momentu imali i maksimalnih plus 25, a Olimpijakos je trojkom Mekisika u poslednjoj sekundi smanjio prednost Reala na 19 poena (56:37).

Tek posle četri minuta i 20 sekundi igre u drugom delu Real je stigao do prvih poena, što je Olimpijakos uspeo da iskoristi i smanji razliku na 13 poena zaostatka. Nakon trojke Pitersa, Olimpijakos je na minut i po pre kraja deonice stigao na minus 10, a trener Reala Mateo je morao da zatraži tajm-aut.

Real je posle tajm-auta uspeo da zaustavi nalet Olimpijakosa i u poslednju deonicu je ušao sa 13 poena prednosti 71:58.

Posle četiri minuta igre u poslednjoj deonici, Olimpijakos je uspeo, prvi put posle prve četvrtine, da stigne do jednocifrenog zaostatka, ali je Real odbio i taj nalet i u poslednjih tri minuta se ušlo sa plus 10 za Real (83:73).

Nakon nekoliko loših napada na obe strane, Musa je postigao poene na minut i po do kraja za 12 poena prednosti, i rešio pitanje pobednika.

(Beta)

