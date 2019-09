Remi Partizana na startu LE: Moralo je bolje (video)

Remi Partizana i AZ Alkmara na startu LE

BEOGRAD, 19. septembra (Tanjug) -Fudbaleri Partizana odigrali su večeras nerešeno 2:2 (1:1) sa Az Alkmarom u prvom kolu grupne faze Lige Evrope.

U nesvakidašnjoj atomsferi pred 20.000 dece na tribinama u Humskoj, prvi do gola su stigli gosti, koji su u 12. minutu poveli preko Stengsa.

Od 27. minuta Alkmar je ostao sa desetoricom na terenu, pošto je Svensen zbog starta nad Takumom Asanom na ivici šesnaesterca dobio direktan crveni karton.

Zbog prekršaja nad Umarom Sadikom, crno-beli su u 41. minutu dobili penal, a sa bele tačke izjednačenje je dobneo Bibras Natho

Goal from Calvin Stengs (20)

Assist Myron Boadu (18)

Beautiful goal from start to finish. Textbook front 3 movement. Boadu with the overlap which opens the space for an easy goal for Stengs.

🇳🇱🦁 pic.twitter.com/jVj92IFVvw

— ,’,’,’ 🔰🦁 (@FutbolTings) September 19, 2019