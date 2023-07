Rikardo: Morao sam ponovo da se zaljubim u Formulu 1

Australijski vozač Danijel Rikardo rekao je da je ponovo morao da se zaljubi u Formulu 1, pre nego što je počeo rad u ekipi Alfa Tauri.

Rikardo je na kraju prošle sezone dobio otkaz u Meklarenu i ove sezone bio je rezervni vozač Red Bula. Red Bulov juniorski tim Alfa Tauri nedavno je otpustio Nika de Vrisa i angažovao je Rikarda do kraja sezone.

Australijanac će se vratiti takmičenjima sledeće nedelje u trci za Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu.

„Kada sam se odljubio od Formule 1 to je uticalo na moje samopouzdanje, a naravno ako se takmičite u sportu i pokušavate da budete najbolji na svetu u nečemu, potrebna vam je potpuna vera u sebe. Kada to počinje da se smanjuje i uživanje malo opada. Ima mnogo faktora. Vratiti se u Red Bul, sam prijem koji sam imao kada sam se vratio, bio je pozitivan“, rekao je Rikardo za Jutjub kanal Formule 1, preneo je Skaj.

„Kada sam se vratio na simulator bio sam pomalo nesiguran kako će ići, da li ću imati isti osećaj u bolidu, da li ću biti, u nedostatku boljeg izraza, ‘stari ja’. Ali kada sam obavio nekoliko serija na simulatoru i ponovo počeo da se osećam kao ja, to me je vratilo normalnom Danijelu, ponovo sam počeo da se zaljubljujem i bio spreman da ponovo krenem“, dodao je 34-godišnji vozač.

On je rekao da ga je prisustvo na Super bolu u Arizoni u februaru podsetilo na uzbuđenje koje nosi takmičarsko okruženje, a da mu je dolazak na trke u Melburnu i u Monaku pomogao da se ponovo „zarazi“ Formulom 1.

„Uživao sam u šest slobodnih meseci i to je zaista bilo dobro za mene, ali što sam na više trka počeo da idem, što sam više bio na simulatoru, vraćala mi se želja. A onda, kada sam uskočio u bolid pre nekoliko dana, pomislio sam: ‘O, da’. Sve je izgledalo sasvim normalno, sasvim poznato. Nisam mnogo morao da razmišljam (o ponudi za povratak). Povratkom u ovu porodicu, ponovo prolazim kroz sve to… nije bilo sumnje u to da li ću pristati“, naveo je.

Rikardo je rekao da je dolaskom u Alfa Tauri zaokružio ciklus, pošto je vozio za tim koji je nekada bio poznat kao Toro Roso (2012, 2013), nakon što je počeo karijeru u ekipi HRT Rejsing (2011).

Posle prvih 10 trka u šampionatu Alfa Tauri je poslednji u konkurenciji konstruktora sa dva boda.

„Uzbuđen sam. To je izazov u koji treba uskočiti i pokušati sve. Poslednjih godina sam prošao kroz mnogo toga i ne plašim se ničega što me čeka jer zapravo volim izazov. To će biti izazov, ali ne znam ni da li bih mogao drugačije“, rekao je Rikardo, koji ima osam pobeda u Formuli 1.

Trka za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedelju 23. jula od 15 časova.

(Beta)

