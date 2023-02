Ristović: Ako večiti uđu u Top 8, onda će se jedan srpski tim probiti na F4

BEOGRAD – Ako bi se desilo da košarkaši Crvene zvezde i Partizana izbore Top 8 Evrolige, onda bi se jedan srpski tim sigurno probio do Fajnal fora, rekao je za Tanjug direktor „Oktagona“ za Srbiju i Crnu Goru Davor Ristović.

Sezona u ligaškom delu Evrolige polako ulazi u završnicu. Odigrana su 22. kola, i ostalo je još 12 rundi do kraja prvog dela. I dalje je sve otvoreno i veliki broj timova se bori za prolaz u „plej-of“, uključujući i beogradske „večite“.

„Ovo je veoma interesantna sezona, pogotovo jer ove godine prvi put imamo dve ekipe iz Beograda. Ono što daje dodatnu draž, jeste i to što oba tima i dalje imaju šansu da se uključe u borbu za Top 8 što bi bio neverovatan uspeh za grad Beograd i čitavu Srbiju. Jedna mnogo lepa stvar je kada možeš da puniš i ‘Pionir’ i ‘Arenu’. Crvena zvezda i Partizan non stop pune svoje dvorane i mislim da to nema nigde u Evropi, to ima samo u Beogradu“, rekao je Ristović i dodao da mnoge ekipe imaju šansu da se plasiraju u narednu fazu.

„Razlika između prvoplasiranog i recimo 13. tima je prihvatljiva za ovaj deo sezone. Čini mi se da sve ekipe imaju šansu u borbi za Top 8, što ranijih godina nije bilo. Kada pogledamo neke timove koje su pre početka sezone bile već viđene u plej-ofu, poput Armanija, Makabija, čak i Efesa koji je ispod crte, one nisu ni blizu te borbe“, dodao je on.

Crvenu zvezdu i Partizan očekuje velika borba u završnici ligaškog dela sezone. Posle niza pobeda, crveno-beli su na prethodnih pet mečeva upisali četiri poraza u takmičenju.

„U jednom trenutku je Zvezda bila u ozbiljnom usponu a sada je u blagom padu, ali što kažu, posle kiše uvek dođe sunce. Imaju malo teži raspored u ovom periodu. Generalno mislim da Zvezda ima velike šanse da napravi iskorak i uđe u Top 8. Sezona je krenula kako je krenula, sa velikim brojem poraza i mislim da je to glavni razlog zašto nije među osam najboljih trenutno“, rekao je direktor Oktagona i dodao da su „crno-beli“ trenutno u dobroj formi.

„Partizan je posle dužeg niza godina uspeo da obezbedi plasman u Evroligu i vidi se ta jedna velika želja svih u klubu, navijača, medija koji prate Partizan, i mislim da na krilima te neke euforije ‘crno-beli’ beleže stvarno dobre rezultate. Imali su period gde su vezali nekoliko poraza ali sada igraju stvarno dobro. Ono što je važno, hala je uvek puna“, rekao je Ristović.

Ove sezone prvi put smo u istoriji gledali evroligaški „večiti“ derbi. U prvom, igranom u decembru, slavila je Crvena zvezda kao gost, dok je u drugom, bolji bio Partizan, takođe kao gostujući tim.

„Gledaš derbi, uživaš u tome i stižu pohvale od ljudi iz čitave Evrope kako je jedan tako veliki događaj organizovan bez ikakvog incidenta, a rezultat je na kraju bio na jednu loptu. Tenzija postoji, ali vidimo da kada nešto želimo, da to možemo da organizujemo na pravi način u Beogradu“, rekao je Ristović.

Crvena zvezda je Evroligu obezbedila osvojenom titulom u ABA ligi, dok je Partizan dobio specijalnu pozivnicu nakon što su ruske ekipe izbačene iz takmičenja zbog rata u Ukrajini. I dalje se ne zna u kakvom će se formatu igrati u narednoj sezoni, ali mnogi veruju da će se naći dva mesta za beogradske „večite“.

„Očigledno je da se ruske ekipe neće vraćati što daje šansu da ćemo možda imati neku specijalnu pozivnicu na stolu. Više od svega bih voleo da Crvena zvezda i Partizan budu u Evroligi jer ovakva koncentracija kvaliteta u srpskoj košarci nije viđena u prethodnih 30 godina. Mi imamo privilegiju da gledamo igrače kao što su Kampaco, Vildoza, Nedović, Lesor i Panter i da ih vidimo u klubovima iz Beograda. Mislim da možda nismo ni svesni šta smo mi uradili ove godine, kad kažem mi, govorim o srpskoj košarci. Doveli smo najbolje moguće igrače u Beograd. Pravim paralelu takvu da, Kampaco je došao u Zvezdu, to je kao da je Ronaldo došao u Zvezdu“, rekao je Ristović dodavši da je mnogo važno da naša dva velikana igraju stalno u Evroligi.

„Na talasu ovih dobrih igara i igrača, bilo bi fenomenalno da sledeće godine imamo dve ekipe. Kada jednom uđemo u taj dobar voz, posle je svaka stanica dobra. Kada bismo imali i narednih godina dve ekipe, bili bismo onda poput Panatinaikosa i Olimpijakosa. Dakle, da postoje dve ekipe koje će nositi regionalnu košarku u Evroligi“, dodao je Ristović.

Pre tačno 13 godina, košarkaši Partizana su igrali F4 Evrolige. Dugo se čekalo da u najkvalitetnijem takmičenju vidimo dva naša najveća kluba, a ove godine jedni i drugi imaju izgledne šanse da se nađu u samoj zavšnici takmičenja.

„Kada bi nekim slučajem obe ekipe ušle u Top 8 sigurno bi jedna drugu gurale ka F4. Ako bi se desilo da dve naše ekipe uđu u Top 8, onda bi jedna sigurno otišla na F4. Nije lako, ljudi uglavnom imaju prevelika očekivanja. Pogotovo se to vidi kod navijača Partizana koji su dugo čekali na učešće u Evroligi i normalno, povratkom Željka Obradovića kao jednog od najvećih trenera u Evropi svih vremena, svakako da im taj entuzijazam ima i pokriće. Pitanje je trenutka kada će te stvari da se slože. Verovatno ta Arena u startu donosi neku prednost, kao i Pionir. Jednostavno, svaka ekipa kada dođe, utakmicu počinje sa minusom od nekoliko poena, zbog te atmosfere. Ono što svima znači, to je što imamo dva vrhunska trenera, mnogo vrhunskih igrača, puna hala, dakle mi smo hodajuća reklama Evrolige i bilo bi šteta da jedna od naših ekipa ne uđe samu završnicu“, rekao je Ristović.

Crvena zvezda je nešto lošije otvorila sezonu, zbog čega je ceh platio nekadašnji trener tima Vladimir Jovanović.

„To je bio splet nesrećnih okolnosti. Nov trener, nov stručni štab, dosta je bilo povređeno. Ne znam koliko se sećate, Zvezda je krenula sezonu bez Nedovića i Dobrića, Vildoza je došao kasnije i posle tog jednog poraza došlo je do promene trenera. Nemoguće da je rađeno sve loše do tog trenutka jer je Duško Ivanović krenuo sa pobedama. Očigledno je trebalo neke kockice da se slože i ekipa je onda počela da igra dobro i da pobeđuje“, zaključio je Ristović.

Crvena zvezda će novi meč u Evroligi odigrati već sutra protiv Armanija u Milanu, dok Partizan u petak gostuje Žalgirisu u Kaunasu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.