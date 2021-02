Ronaldo se za rođendan častio poklonom od 8 miliona evra (foto)

Jedna od najboljih i najplaćenijih fudbalera sveta, Kristijano Ronaldo je za svoj 36. rođendan kupio redak automobil, Bugatti Centodieci vredan osam miliona evra, koji će biti proizveden u samo deset primeraka.

Ipak, portugalski as će morati da pričeka neko vreme da testira novog ljubimca s obzirom na to da je Bugatti proizvodnju ovog modela započeo tek pre nekoliko nedelja i očekuje se da će biti gotov do 2022. godine.

Ronaldo je inače poznat kao veliki kolekcionar automobila i redovni je kupac Bugatti vozila. Prethodno je kupio modele kao što su Veyron, Chiron i La Voiture Noire, a najnoviji Bugatti Centodieci sa 1600 konjskih snaga moći će da razvije brzinu od 100 kilometara na sat za 2,4 sekunde.

Osim toga, fudbaler Juventusa poseduje i Ferrari F430, Phantom Rolls-Royce, Lamborghini Aventador i kultni Maserati GranCabrio.

Bentley Continental GTC je još jedan lepotan u Ronaldovoj kolekciji, a McLaren Senna, koji je kupio za 750.000 funti u julu, jedna je od njegovih novijih kupovina.

Njegova devojka Georgina Rodriguez takođe ga je iznenadila sa Mercedes G karavanom od 600.000 funti za njegov 35. rođendan, ali Bugatti Centodieci će ih verovatno sve zaseniti.

