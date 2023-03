Ronaldo želi da obori svetski rekord po broju nastupa za reprezentaciju

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je danas da su mu rekordi dodatna motivacija, uoči utakmice sa Lihtenštajnom, na kojoj bi mogao da obori svetski rekord po broju nastupa za reprezentaciju.

„Rekordi su moja motivacija, želim da postanem igrač sa najviše odigranih utakmica za reprezentaciju u istoriji, to bilo nešto što bi me činilo ponosnim. Ali tu ne stajem, i dalje želim da me zovu“, rekao je napadač saudijskog Al Nasra.

Sa ukupno 196 utakmica portugalski kapiten trenutno deli ovaj rekord sa kuvajtskim napadačem Baderom Al-Mutavom. Ovaj 38-godišnjak nije pozvan za prijateljske utakmice Kuvajta sa Filipinima i Tadžikistanom.

Ronaldo je rekao da je srećan na novom reprezentativnom okupljanju.

„Imam još mnogo da dam selekciji“, rekao je 38-godišnji fudbaler i dodao da ne pravi „dugoročne planove“ o nastupima na Evropskom prvenstvu naredne godine i Svetskom prvenstvu 2026.

Krajem novembra prošle godine Ronaldo je napustio Mančester junajted, da bi nakon Svetskog prvenstva u Kataru i eliminacije njegove selekcije u četvrtfinalu, prešao u saudijski Al-Nasr.

Fudbaleri Portugala kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počinju u četvrtak utakmicom na svom terenu protiv Lihtenštajna (20.45).

Drugi meč u martovskom ciklusu Portugal igra tri dana kasnije na gostovanju protiv Luksemburga.

(Beta)

