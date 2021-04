Rosić: Timskim radom da vratimo Zvezdi šampionski imidž

BEOGRAD – Moja vizija što se tiče sporta, i posla generalno, uvek je šampionska. Voleo bih da naš projekat traje i da Zvezdu vratimo na šampionski put, izjavio je novi generalni direktor Odbojkaškog kluba Crvena zvezda Nikola Rosić.

Nekadašnji trofejni reprezentazivac u razgovoru za klupski sajt istakao je da je prvi cilj nove Uprave da klub ozdravi ekonomski, postane stabilan, da prebrodi finansijske probleme i da svaki zaposleni, svaki igrač, svako ko predstavlja Crvenu zvezdu shvati veličinu i težinu grba.

„Svi moramo da budemo jedan tim kako bismo ispunili ciljeve. Da kreiramo pobednički mentalitet i šampionske ambicije kako bismo vratili Zvezdi imidž. Obavezuje nas veliko ime i velika tradicija. Odbojkaški klub Crvena zvezda je vlasnik 75 trofeja i naša obaveza je da nastavimo tim putem“, rekao je Rosić.

Kako je naveo, svom snagom i energijom će se posvetiti omladinskoj školi.

„To je zdrava osnova, baza i oslonac, pokretač svakog vrhunskog kluba. To je moja ideja i daću sve od sebe, kao i moji saradnici, da to i napravim. Želimo da napravimo fabriku igrača, što je Crvena zvezda i bila. I to je jako važno za mene. U osvajanju evropske titule naše ženske reprezentacije 2019. godine učestvovalo je sedam devojaka koje su bile deo Zvezdinog sistema. Zvezda je mnogo dala odbojci, stvorila je veliki broj reprezentativaca, i pravo je vreme da počnemo da stvaramo nove asove“, poručio je Rosić.

On je zahvalio Vladi Srbije, Ministarstvu omladine i sporta, gradu Beogradu i Odbojkaškom savezu Srbije na velikoj podršci i pomoći koja je omogućila značajna finansijska sredstva klubovima u ovoj teškoj situaciji.

(Tanjug)

