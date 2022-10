Rozeti posetio FS S: Impresioniran sam onim što sam video

BEOGRAD – Predsednik Sudijskog komiteta Evropske fudbalske unije (UEFA), Roberto Rozeti, posetio je danas Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Rozeti, koji je bio u društvu direktora Nacionalnih asocijacija UEFA Zorana Lakovića, održao je predavanje za sudije Superlige Srbije, a prethodno je obišao Sportski centar FS S.

„Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde i moram priznati da sam impresioniran onim što sam video u Staroj Pazovi. FS S može da bude ponosan na svoju ‘kuću fudbala’ koja predstavlja zaista avangardan projekat. Apsolutno je sve urađeno na vrhunskom nivou, tereni, hotelski sadržaj, infrastruktura i naravno ono što mene najviše zanima, VAR prostorije. Sve čestitke čelnim ljudima FS S, odradili su fenomenalan posao. Ovo je centar u kome sve funkcioniše besprekorno“, rekao je Rozeti, preneo je zvanični sajt FS S.

On je istakao da mu je drago što vidi strast i odlučnost kod čelnih ljudi FS S.

„Dodao bih još nešto, vidim i ljubav prema fudbalu. Vidim posvećenost svih ljudi koji su na bilo koji način uključeni u sistem vašeg Saveza. To me raduje. Fudbal, kao i svaki drugi posao, zahteva rad, odricanje i opsesivnu posvećenost svakodnevnim obavezama. FS Srbije je ispunio sve te preduslove i zato je i došao do željenih rezultata“, kazao je Rozeti.

Prvi čovek sudijske organizacije FS S Dejan Filipović ističe da je ovo prvi put da u goste FS S dolazi predsednik Sudijskog komiteta UEFA.

„I ne samo to, on je održao predavanje koje je trajalo pola sata duže nego što je bilo planirano. Roberto nije samo veliki menadžer u UEFA, već je i sjajan predavač, čovek koji mnogo zna i koji to znanje ume da prenese mlađim kolegama. Uživale su sudije, ali smo uživali i mi iz Komisije koji smo posle današnjeg sastanka bogatiji za nova iskustva i nova znanja. Veoma smo počastvovani, siguran sam da će ova njegova poseta doprineti daljem poboljšanju kvaliteta srpskog suđenja“, rekao je Filipović.

(Tanjug)

