Rukometašice Srbije sutra startuju na SP: Angola prvi rival

KUMAMOTO – Ženska rukometna reprezentacija Srbije sutra ujutro u sedam sati, po srednjeevropskom vremenu, utakmicom protiv Angole počinje nastup na šampionatu sveta u Japanu.

Srpkinje su danas odradile poslednji trening, a selektor Ljubomir Obradović zadovoljan je urađenim i veruje da će devojke biti spremne za start.

„Moramo da budemo zadovoljni što su sve devojke zdrave, da se Jovana Stoiljković oporavila i da ćemo biti kompletni na startu. To je ono što nas raduje. U Koreji je bilo dosta dobrih stvari, odradili smo i tri treninga posle turnira. Angola je praktično klub-reprezentacija. Treniraju svakodnevno, imaju svoje takmičenje, Ligu šampiona, ulažu mnogo. Mnogo više ulažu u ženski nego u muški rukomet. Dobro selektirana reprezentacija, mala su nepoznanica, ali nadam se najboljem. Evropski rukomet je ipak ispred afričkog. Nadam se pobedi“, izjavio je Obradović, a prenosi sajt RŠ.

Jelena Lavko će prvi put nositi kapitensku traku na velikom takmičenju.

„Navikle smo se na vremensku razliku, vazduh je sličan je kao u Koreji. Ostaje nam da još neke detalje do kraja definišemo. Dosta smo se spremali za Angolu. Još od ranije sećamo se da su iznenadile dosta ekipa. Brze su i jake, netipične za naše prostore. Sigurna sam da rukomet koji mi igramo im ne odgovara, i to će ići u našu korist. Dugo nismo bili na Olimpijskim igrama. Ova ekipa ima veliki potencijal i šansu za Tokio. To je životni san svakog sportiste, ujedno i cilj svih nas“, poručila je Lavko.

Srpske rukometašice u grupi A potom očekuju dueli protiv Kube, Norveške, Holandije i Slovenije. U drugu fazu idu po tri najbolje selekcije.

(Tanjug)