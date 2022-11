Rukometašice Srbije večeras igraju protiv Švedske

CELJE – Ženska rukometna reprezentacija Srbije danas u Celju igra protiv selekcije Švedske na startu Evropskog prvenstva.

Selektor reprezentacije Uroš Bregar izjavio je da ima recept kako da zaustavi švedski napad.

„Švedska je predstavnik skandinavske škole, a za ovu selekciju je značajno da igraju veoma agresivnu odbranu, što je možda malo atipično za skandinavske timove. Agresivne su u odbrani i izlaze puno, pa je naš zadatak da ne gubimo lopte na pivote i ne tražimo pasove na krila, jer ako nam to preseku, dolaze do lakih golova iz polukontri i kontri. Ipak je to skandinavska ekipa koja postiže dosta lakih golova i vrši brzu tranziciju“, rekao je selektor Srbije na konferenciji za medije pred utakmicu sa Švedskom.

Bregar kaže da je za ekipu Srbije najbitnije da zaustavi bekovsku liniju Dano, Roberts, Petren od početka.

„To znači da moramo da imamo gustinu. Oni nemaju nekog šutera spolja, a imaju individualnu brzinu, pokretljivost u napadu i fenomenalan protok lopte. Ako budemo dobri u individualnim duelima i ako zaustavimo njihovu igru dva na dva sa Blom i Lagerkvist, onda možemo da se nadamo uspehu“, izjavio je on.

Srbija na Evropskom prvenstvu u Celju igra u grupi B sa Danskom, Švedskom i domaćinom Slovenijom.

Utakmica između Srbije i Švedske je na programu večeras od 20.30 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.