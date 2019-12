Ruske lepotice: Hokejašice se skinule gole i slikale za kalendar (foto)

Ruske ženske hokejaške zvezde napravile su kalendar za 2020. godinu kojim su zapanjili svoje navijače i uopšte javnost u Rusiji, prenosi jedan od najčitanijih britanskih tabloida „The Sun“.

Zanimljiv je naslov teksta: “Gole ambicije”. Prema ruskim lokalnim medijima, ruska ženska liga hokeja na ledu odlučila je tamošnjoj javnosti pokazati nežniju stranu sebe kao igračica i sporta kao takvog.

Stavili su nekoliko fotografija na Instagram s kojima su, pišu Englezi, oduševili pratioce. Na Instagramu ruske ženske hokejaške lige može se videti galerija kalendara, odnosno devojaka.

– Svi ste ovo čekali. Najlepši, ženstveni i nežni kalendar – napisali su na Instagramu uz brojne fotografije.

Jedna od onih koja je oduševila je igračica HC Tornada, 20-godišnja Alijona Starovojtova (Starovoytova), koju se može videti kako naga leži prekrivena laticama i ružama, prenose mediji.

“Dobar posao devojke”, poruka je navijača na društvenim mrežama. Da, neki ne mogu dočekati izlazak kalendara na tržište.

